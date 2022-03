Ilse Salas y Regina Blandón conmemoran el 8 de marzo “con dolor en el cielo”. Las actrices mexicanas son las primeras en unirse a este movimiento feminista.

“Con dolor en el cielo”, es el nombre del movimiento que visibiliza la violencia contra las mujeres en México, por lo que a un día de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, desde las alturas se proyectó un poderoso y contundente mensaje:

Las frases: “10 feminicidios al día” y “Ninguna en el olvido” se proyectaron esta mañana de lunes sobre un dirigible que voló sobre la alcaldía Cuauhtémoc.

Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás pic.twitter.com/BJdZAAYkur

Por lo que gente que radica alrededor de La Diana Cazadora, La Victoria Alada (Ángel de la Independencia), el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y varios puntos de Paseo de la Reforma pudo leer el mensaje.

Ilse Salas fue una de esas personas por lo que rápidamente compartió la imagen del dirigible mediante su cuenta de Instagram: “Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas”, escribió.

Así como reviró el mensaje enviado por el grupo “Fuimos todas” titulado “Con dolor en el cielo”.

“Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo. Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”.

Texto: Con dolor en el cielo