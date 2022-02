La actriz mexicana Regina Blandón, se pronunció ante las críticas que ha recibido por usar lenguaje inclusivo y compartió que le gusta hablar sobre lo que le importa.

Regina Blandón siempre se ha caracterizado por sus fuertes ideales; defendiendo a la comunidad LGBT, así como a los derechos de la mujer.

Esta vez no fue la excepción; Regina Blandón habló al respecto durante un encuentro con la prensa.

Explicó que ella es firme con sus posturas, y prefiere no titubear en este tipo de temas tan delicados.

“Hemos llegado a un punto donde no podemos estar en medias tintas, no podemos estar de un lado a otro” Regina Blandón

Regina Blandón (Instagram/@reginablandon)

Expuso que en lo relacionado a su trabajo, ella está abierta a dar vida a personajes que no van con sus creencias, sin embargo, tiene clara su postura.

“Puedes interpretar un personaje que vaya en contra, pero estar seguros de que se está haciendo una critica a eso”, comentó Regina Blandón.

Finalmente, Regina Blandón reiteró su pensar sobre el uso del lenguaje inclusivo.

“Ahí vamos, estamos aprendiendo, me parece importante estar en un camino que nos mantenga a todes iguales”, complemento Regina Blandón.

La actriz declaró que es afortunada de tener su plataforma, para poder compartir ideas positivas.

“Mejor hay que informarnos, que es básico, tenemos en la punta de los dedos la información”, señaló Regina Blandón.

Finalmente, expresó que no tiene “la verdad absoluta ni mucho menos”.

“Procuro hablar de cosas que me importan y que siento que... sí que tengo la suerte de llegar a más gente allá afuera”, dijo Regina Blandón para concluir.

Regina Blandón responde a hater: “arrobándome para llamar la atención”

Recientemente, Regina Blandón respondió, luego de que un usuario en redes sociales la señaló como “progre”.

La actriz de 31 años aseguró que el internauta hizo la publicación para tener su atención.

Tuit (@alejandro19Ca / Twitter)

“Sin embargo here we have you (Aquí te tenemos) arrobándome para llamar la atención”, comentó Regina Blandón.

Asimismo, dejó claro que su tuit también va dedicado al usuario que inició el hilo de la conversación, quien utilizó el termino “Progre”, refiriendose a otros artistas.

“Igual que el del tuit original. Feliz Navidad, amiguito. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, concluyó Regina Blandón.