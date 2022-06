¿Rechazan a Mía Rubín como artista por ser hija de Andrea Legarreta? La joven de 17 años de edad confesó que también ha recibido negativas para participar en ciertos proyectos.

En medio de las versiones en las que se aseguran que Andrea Legarreta y Erik Rubín le han ayudado a su hija para que sobresalga en el medio artístico, Mía Rubín confesó que también ha quedado fuera de algunos proyectos.

En plena promoción de su dueto con Víctor García, Mía Rubín destacó que al igual que otras personas ha tenido que enfrentarse a las negativas de algunas personas que no la consideran adecuada para sus proyectos.

Al igual que sus padres Andrea Legarreta y Erik Rubín, Mía Rubín ha mostrado sus deseos de dedicarse en el mundo del espectáculo.

Tras su participación en el Cumbia Machine Tour, Mía Rubín y Víctor García lanzaron el tema “No Puedo Ver la Luz”, versión en español y cumbia del sencillo de The Weeknd “Blindings Lights”.

En plena promoción del sencillo que produjo Erik Rubín, Mía Rubín confesó que aunque sus papás son famosos, ella se ha tenido que enfrentar a algunas negativas.

En conversación con Javier Poza, Mía Rubín destacó que con su corta trayectoria y a pesar de ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ya se ha enfrentado a los rechazos.

“Claro, a todos los artistas nos ha pasado y yo he hecho mis castings, por mis propios méritos me han invitado a ciertas cosas y no me he quedado”

Mía Rubín