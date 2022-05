¿Andrea Legarreta tendría competencia? Su hija Mía Rubín revela si le gustaría ser conductora como lo ha hecho su mamá por mucho tiempo.

Mía Rubín ha mostrado su gran pasión por el mundo de la música tal y como lo ha hecho su papá Erik Rubín. Sin embargo también ha demostrado que tiene un gran carisma por lo que los reporteros la cuestionaron si podría dedicarse a la televisión como su mamá.

Actualmente Mía Rubín es parte del elenco del Cumbia Machine Tour, en donde comparte escenario con grandes estrellas como:

Mía Rubín se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de sacar su álbum ‘Raíces’ junto a su papá Erik Rubín, la hija de Andrea Legarreta ha tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes estrellas.

Desde que anunció su deseo de dedicarse a la música, Erik Rubín y Andrea Legarreta le han mostrado su apoyo en todo momento. Pero ¿será que también se encuentre interesada por la conducción como su mama?

Tras su participación con el Cumbia Machine Tour en Monterrey, Mía Rubín fue cuestionada sobre si podría seguir los pasos de Andrea Legarreta y dedicarse a la conducción.

Aunque reconoció que es algo que le llama la atención, Mía Rubín dejo en claro que su verdadera pasión es la música y en dado caso la actuación.

“Si me gusta, pero no me llama la atención como la música y la actuación”

Mía Rubín