Andrea Legarreta cotorrea con el “paquetazo” de Erik Rubín en ‘José el soñador’. La conductora de Hoy bromeó con los atributos que tiene su esposo y destacó que es la principal razón por la que ha durado tanto tiempo su matrimonio.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta habló sobre el papel de Erik Rubín en ‘José el soñador’ e incluso invitó a las mujeres a ver la obra para que puedan ver los atributos de su esposo.

Aunque en un principio se sonrojó al ver las imágenes que le habían tomado a Erik Rubín, Andrea Legarreta reveló que a ella también le sorprendió ver al cantante de esa manera.

Tras 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta confesó que también ha vivido momentos complicados con su esposo Erik Rubín. Sin embargo su amor ha sido más fuerte que todos los problemas.

Erik Rubín se encuentra muy feliz de integrarse a la nueva etapa de ‘José el soñador’ con el papel del faraón. Durante la obra el cantante porta un traje blanco al estilo Elvis Presley.

Este traje resaltaría los atributos de Erik Rubín y así lo dejó ver Andrea Legarreta al ser cuestionada sobre unas fotografías que le tomaron a su esposo durante ‘José el soñador’.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta se sonrojó al ver las fotografías que le habían tomado a Erik Rubín.

Andrea Legarreta bromeó con el “paquetazo” de Erik Rubín y señaló que ha sido uno de los motivos por los cuales su matrimonio ha durado tanto tiempo.

Durante su conversación, Andrea Legarreta incluso señaló que es otro de los motivos por el que las personas no deben perderse la obra ‘José el soñador’.

Andrea Legarreta confesó que Erik Rubín sufrió una caída durante ‘José el soñador’, pero afortunadamente no pasó a mayores.

Andrea Legarreta fue cuestionada sobre si en su matrimonio con Erik Rubín ha existido problemas por celos, ya que ambos son figuras públicas.

En su intervención Andrea Legarreta destacó que siempre han hablado sobre el hecho de que en el momento que ya no quieran estar con el otro es mejor hablarlo.

Andrea Legarreta destacó que no vale la pena los celos, pues siempre es decisión de la otra persona y dejó en claro que nadie puede obligar a nadie.

“No tenemos porqué estar a fuerza y en este caso no tendríamos nada que nos detenga, simplemente si no hay amor, tomaríamos dignamente nuestro camino (...) Siempre toca que a lo mejor hay una chava que la ves medio pasada de lanza incluso estando ahí. Son situaciones incómodas, más que celos, pero al final no hemos tenido nunca un momento de alguna escena de celos porque creo que no vale la pena”

Andrea Legarreta