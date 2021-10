Rebecca de Alba habló sobre los rumores de su romance con Humberto Zurita

Después de que un medio digital compartiera información sobre el presunto romance de Humberto Zurita y Rebecca de Alba, la famosa decidió hablar sobre el asunto.

Y es que la actriz de 56 años de edad Rebecca de Alba se mostró bastante sorprendida de todo lo dicho por el medio.

Rebecca de Alba: “Creo que es un gran actor”

Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Rebecca de Alba desmintió los rumores sobre su presunto romance con el actor Humberto Zurita.

“La verdad es que no, no tenemos romance, creo que es un gran actor” Rebecca de Alba

Y es que estos rumores, dijo Rebecca de Alba le llamaron la atención debido a que no sabe ni siquiera cómo comenzaron ya que ambos están ocupados con sus trabajos.

“Anda muy ocupado con su ‘Reina del Sur’, yo ando en mis cosas, no sé, me llama la atención ¿de dónde pudo haber salido ese rumor?, porque pues no” Rebecca de Alba

Para aclarar todas las dudas sobre esto, la actriz explicó en el programa la clase de relación que tiene con Humberto Zurita.

En su historia, la famosa detalló que ella y el actor se conocen desde hace ya varios años debido al trabajo; sin embargo, no siempre han sido cercanos.

Además dijo Rebecca de Alba ella y el actor se conocieron cuando ella salía con Leonardo Lozanne.

“Lo conocí con Christian hace creo que 35 años, porque hicimos algunos trabajos juntos (…), y luego pasaron muchos años, porque ellos se fueron a vivir fuera de México” Rebecca de Alba

Humberto Zurita y Rebecca de Alba (Agencia México)

¿Rebecca de Alba tiene novio?

Rebecca de Alba aseguró en la entrevista que por el momento se encuentra soltera, pero dijo que no se niega a la posibilidad de volverse a enamorar.

“Sí, me gustaría como darme otra vez la oportunidad de salir con este arquitecto otra vez” Rebecca de Alba

Y es que antes de la pandemia del Covid-19, Rebecca de Alba dijo que estaba comenzando a conocer a alguien; sin embargo, por el encierro, declaró esa relación no resultó.

“No, con nadie (salgo), estaba, pero llegó la pandemia e interrumpió todo, y ya después no retomó.” Rebecca de Alba

Sobre esta persona la actriz no dio mucha información más que esta persona no es del medio artístico y que tal vez podría retomar sus salidas con él, pero detalló es algo que no sabe.

Y es que más que buscar una relación Rebecca de Alba simplemente esta dispuesta a aceptar lo que le depare la vida en cuanto a las relaciones sentimentales.