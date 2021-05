Rebecca de Alba estuvo embarazada de Ricky Martin, pero a causa de un aborto no lograron formar una familia.

En una entrevista, Rebecca de Alba comentó que intentó formar una familia con Ricky Martin pero al estar embarazada sufrió un aborto.

Rebecca de Alba explicó que Ricky Martin estuvo muy involucrado en todo el proceso e incluso cuando sufrió el aborto él estuvo muy atento a ella.

“La mujer es una máquina perfecta , no porque no tengas hijos no te debes sentir mujer”, dijo la conductora.

Rebecca de Alba confiesa que estuvo embarazada de Ricky Martin

De manera exclusiva para la revista Caras, Rebecca de Alba habló sobre el papel que ha jugado la maternidad en su vida y como mujer de la farándula.

“Soy una mujer completa a través de las vivencias, experiencias, mi trabajo, mi familia, las relaciones que he tenido”. Rebecca de Alba.

Comentó que las mujeres son máquinas perfectas y que no necesitan a nadie para procrear una familia.

“No tienen por qué sentirse incompletas por no tener hijos”. Rebecca de Alba.

Debido a dicho tema, habló sobre su famosa relación con Ricky Martin, la cual duro 7 años y tuvo como producto un embarazo en Rebecca de Alba.

“Quisimos formar una familia, quedé embarazada pero lo perdimos”. Rebecca de Alba.

Explicó que en todo momento Ricky Martin estuvo con ella.

“Y hablo en plural, porque fue un hombre que se involucró absolutamente en todo”. Rebecca de Alba.

Ante la no esperada ruptura que tuvieron después de una relación de 7 años , que era la favorita del espectáculo, comentó.

“Él vivió su proceso, habló conmigo y decidió que no quería estar ni conmigo ni con otra mujer”. Rebecca de Alba.

Rebecca de Alba sufrió varios abortos en su intento por ser mamá

La conductora de 56 años comentó que sufrió varios abortos en su intento por convertirse en mamá, sin embargo, decidió aceptar lo que la vida le dio.

“Decidí no arriesgar mi vida, por cuestiones de edad, y dejar de intentar ser madre, por temas de salud”. Rebecca de Alba.

Confesó que sí buscaba convertirse en mamá , pero las pérdidas que tuvo la hicieron darse cuenta de que la vida le tenía preparado otra cosa.

“Decidí que iba a tener hijos con mis parejas pero no se dio, y no es una tragedia, ni es un horror, es la vida y la vida es sabia. Nada controlamos, hay que tomar las cosas como vienen”. Rebecca de Alba