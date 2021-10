Aunque a la actriz le gustaba presumir constantemente su romance con el conductor de ‘Hoy’, de pronto dejó de hacerlo debido a que terminó noviazgo de Raúl Araiza y Margarita Vega.

Así lo confirmó el llamado ‘villano de las espectáculos’, a través de su columna en el Heraldo de México, el periodista Alex Kaffie destapó la ruptura la cual ocurrió a menos de cinco meses de noviazgo .

Según Kaffie, la relación amorosa de Raúl Araiza con Margarita Vega llegó a su fin dos semanas atrás, por lo que hoy ambos disfrutan de la soltería.

Raúl Araiza y Margarita Vega (@maravegaoficial / Instagram)

¿Por qué terminó el noviazgo entre Raúl Araiza y Margarita Vega?

Además de destapar la ruptura, Alex Kaffie reveló por qué terminó el noviazgo entre Raúl Araiza y Margarita Vega.

La razón fueron los celos de Margarita Vega, quien no soportó que su novio se frecuentara con su ex. Y es que Raúl Araiza sale a cenar constantemente con Fernanda Rodríguez, su exesposa.

Esto no le gustó a Margarita Vega, por lo que el conductor de Hoy y también actor de la telenovela “La Desalmada” decidió acabar con el romance para evitar conflictos.

Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez (Instagram: Raúl Araiza)

Raúl Araiza mantiene una excelente relación con su ex

Ha pasado año y medio desde que el conductor anunció su divorcio; sin embargo, hasta el día de hoy Raúl Araiza Mantiene una excelente relación con su ex Fernanda Rodríguez.

Luego de 24 años juntos, Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez decidieron separarse debido a que el actor cometió varios errores a lo largo de su matrimonio.

Y es que una década atrás, el conductor del talk show nocturno “Miembros al aire”, le fue infiel a su esposa, desliz que aceptó y el cual argumentó se dio cuando tenía un problema de alcoholismo.

“Obviamente me corren de la casa, me voy. Poco a poco se fue arreglando la relación”, declaró el conductor en su momento; sin embargo, el intento por recuperar y fortalecer el amor no resultó según lo esperado.

Fue en octubre de 2020 cuando el matrimonio anunció su disolución asegurando que no hubo terceras personas y que la decisión la tomó Raúl Araiza pues sintió que ya no tenían futuro como pareja.