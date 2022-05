¿Manelyk podría tener un romance con Raúl Araiza? Esto es lo que sabemos sobre los rumores que vinculan a los famosos luego de que la influencer entró a ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

En diversas ocasiones Raúl Araiza ha halagado a Manelyk, incluso con el inicio de la nueva temporada del concurso de baile del programa Hoy señaló que ella era su favorita.

Sin embargo Raúl Araiza no es con el único hombre con el que ha sido relacionada Manelyk y es que también ha sido vinculada sentimentalmente con su pareja Carlos Speitzer.

Tras su salida de ‘La casa de los famosos’, Manelyk acudió al programa Hoy durante su visita se mostró muy cercana a Raúl Araiza e incluso él le confesó que la había seguido en sus anteriores proyectos.

Posteriormente se confirmó que Manelyk iba a formar parte de la tercera temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Durante la presentación de esta emisión, usuarios notaron que Raúl Araiza de inmediato señaló que era su favorita.

Antes de presentar a la pareja conformada por Manelyk y Carlos Speitzer, Raúl Araiza señaló que ella era su favorita. Además no dejó de admirarla y decirle algunos piropos.

En entrevista con varios medios Manelyk fue cuestionada sobre los halagos que ha recibido por parte de Raúl Araiza y aseguró que no sabía nada.

“Ay no sé me estoy enterando ¿cómo le gusto? No lo culpo, obvio soy encantadora. No lo he sentido, pero ahora voy a poner atención en eso no sabía, me vengo enterando”

Manelyk