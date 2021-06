Sebastián Rulli criticó fuertemente a los actores e influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral.

Raúl Araiza, uno de los famosos que usó sus redes sociales para apoyar al Partido Verde, ha reaccionado a las declaraciones de Sebastián Rulli.

Raúl Araiza también habló sobre el pago que se afirma, recibieron los famosos por hacer proselitismo cuando estaba prohibido, y explicó sus motivos para sumarse a la campaña.

En entrevista afuera de Televisa, Raúl Araiza afirmó que no hizo nada malo e incluso aseguró no tener miedo de ser sancionado por las autoridades.

“Yo subí una historia nada más. Yo no me voy a justificar... ni yo tengo miedo de nada y mucho menos hice nada malo”

Hace unos días, la influencer Fer Moreno confirmó que recibió un pago de 10 mil pesos por promover al Partido Verde durante la veda electoral.

Ante ello, reporteros le preguntarona Raúl Araiza cuánto le pagaron a él por hablar sobre las propuestas del Partido Verde horas antes de que iniciaran las votaciones.

“En mi caso no.... en mi caso personal [me dijeron], ‘amigo, ¿me puedes apoyar?’. Dije, ‘claro que sí, con mucho gusto’. Pero no hay nada raro en mí. Me dijo, ‘hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos, que para mi son uy buenas... Yo siempre he estado con el Partido Verde, pero ojo, yo no puedo hablar por los demás”

Raúl Araiza