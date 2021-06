Varias celebridades e influencers se encuentran en medio de la polémica luego de que promovieron el voto a un partido en veda electoral .

Entre los involucrados se encuentran Raúl Araiza y Lambda García, es por ello que Andrea Legarreta fue cuestionada sobre las acciones de sus compañeros.

Aunque señaló que no quería comentar a detalle lo que había pasado, Andrea Legarreta destacó que aunque todas las personas son libres de expresarse como quieran, el problema surgió porque lo hicieron en un mal momento.

A fuera de Televisa, Andrea Legarreta fue cuestionada por la polémica que envuelve a Raúl Araiza y Lambda García por promover el voto a un partido en veda electoral.

En el video compartido por Edén Dorantes, Andrea Legarreta señaló que no tenía mucho que decir porque ella no sabía si les habían ofrecido dinero o lo habían hecho por su cuenta.

Andrea Legarreta destacó que lo que ella hizo fue invitar a las personas a votar, pero destacó que cuando ya se dice de manera abierta es complicado.

“A lo mejor no fue el día indicado, ni la fecha. Cada quien es libre de decir a mí me gusta tal partido, a mí me gusta tal, yo apoyo las ideas de tal, pero si la fecha no fue la correcta”

Andrea Legarreta