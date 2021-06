Los famosos incurrieron en un delito electoral durante las elecciones del 2021. Sebastián Rulli no pudo ocultar su molestia por las acciones de algunos de sus compañeros.

Ello luego de que 30 celebridades e influencers utilizaron sus Instagram Stories para promover el voto por el PVEM durante la veda electoral.

Sebastián Rulli: “La dignidad no tiene precio”

En Instagram Stories, Sebastián Rulli compartió un video en donde explota contra los artistas e influencers que incitaron el voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De manera energética Sebastián Rulli aseguró que es obvio que todas las personas que accedieron a realizar publicidad recibieron un pago.

Para el famoso es claro que todas las celebridades que incurrieron en un delito es porque tienen un interés económico y no porque se encuentren de acuerdo con las propuestas del partido.

“Perdón, pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros y algunos influencers dicen: ´No es que a mí no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos´, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez” Sebastián Rulli

En su video, Sebastián Rulli destacó que lo más grave es que no son congruentes, ya que muchos de ellos no votaron, porque no tienen el pasaporte mexicano o porque no se encuentran en el país.

“Ni siquiera son congruentes porque estoy seguro de que ni siquiera votaron. Hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, otros que ni siquiera están en el país” Sebastián Rulli

Para concluir su video, Sebastián Rulli hizo un llamado a los famosos que sólo se unen a algún partido político para recibir un beneficio económico.

“No se vendan, la dignidad no tiene precio” Sebastián Rulli

Alan Estrada se suma a críticas de Sebastián Rulli; pide castigo para famosos que promovieron al PVEM

En su cuenta de Twitter, Alan Estrada también mostró su molestia por las acciones de algunas celebridades e influencers.

En un mensaje, Alan Estrada se sumó a las críticas de Sebastián Rulli, deseando que de verdad haya un castigo para las personas que incurrieron en el delito.

“Qué perro coraje, ya me voy de tuiter por hoy. Pero sépanlo, SE VENDIERON, LES PAGARON, deseo de verdad que haya consecuencias” Alan Estrada

Alan Estrada pide consecuencias para famosos que promovieron un partido ( @alan_estrada / Twitter)

En un otro mensaje destacó que las celebridades e influencers son los culpables por aceptar dinero para promover el voto para un partido.

“No, los culpables son ELLOS por aceptar un delito, ojalá haya consecuencias” Alan Estrada