Las Elecciones 2021 se llevaron a cabo el pasado fin de semana; y como era de esperarse, sucedieron un sinfín de acontecimientos que dejaron mucho de que hablar.

Tal es el caso de lo que sucedió entre los influencers y las celebridades, con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante el pasado 6 de junio, una serie de famosos fue objeto de críticas debido a que “se vendieron” al Partido Verde.

Este grupo de famosos animó a sus seguidores a votar por el PVEM por medio de sus historias de Instagram, justo el día que se llevaron a cabo las elecciones; lo cual viola la veda electoral.

Recordemos que la veda electoral es un periodo de tiempo en el que está prohibido hacer propaganda política antes del día de las elecciones.

La lista de los influencers y las celebridades de las que se registró que violaron la veda electoral son más de 80.

Entre la lista se encuentra el actor y conductor Raúl Araiza, a quien Maxine Woodside criticó junto con otros famosos.

La conductora del programa “Todo para la mujer”, Maxine Woodside, dio a conocer que estas celebridades recibieron 300 mil pesos por publicar dos historias.

Recordemos que Raúl Araiza fue una de las celebridades que publicó las famosas historias que animaban a votar por el Partido Verde en su cuenta de Instagram.

Luego de que sus historias comenzaran a circular, los usuarios de redes sociales comenzaron a llenarle sus publicaciones de comentarios negativos, evidenciado su violación a la veda electoral.

Por esta razón, Raúl Araiza optó por desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram. Y hasta el momento, no los ha vuelto a activar.

Por su parte, Maxine Woodside no perdió la oportunidad para criticar directamente a Raúl Araiza, también conocido como “El Negro Araiza”.

Posteriormente, Maxine Woodside también hizo saber a su público que ella está de acuerdo con las opiniones de, los también famosos, Facundo y Sebastián Rulli.

Facundo y Rulli fueron otras estrellas que tampoco dudaron en criticar a quienes “se vendieron” al Partido Verde.

El actor y modelo mexicano, Sebastián Rulli declaró por medio de su cuenta de Instagram que aquellos que recibieron el dinero del Partido Verde son personas incongruentes.

“No me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, de algunos influencers y dicen: ‘No es que a mí no me gusta hablar de política, ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de algunos partidos’. Se ve que les pagaron por decir esa estupidez. No son congruentes, porque estoy seguro que algunos ni siquiera votaron, que ni tienen el pasaporte mexicano, que ni están en el país… No se vendan”

Sebastián Rulli