Tras la polémica que se generó luego de que varias celebridades e influencers apoyaron al Partido Verde en veda electoral, Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló que el partido político también la buscó.

En su más reciente video YosStop criticó a las celebridades que participaron de manera ilegal en la promoción del Partido Verde, pues aseguró que se notó claramente que fue pagado.

YosStop: “Obviamente sé que se manejan cantidades estúpidas y absurdas de dinero”

YosStop reveló que ella no cree que las celebridades e influencers lo hayan hecho de forma natural, ya que fueron todos al mismo tiempo.

En ese sentido señaló que al ver los videos de los famosos se puede ver que todos siguieron un guion y algunos pueden ser más convincentes que otros.

YosStop confesó que a ella también la buscaron y señaló que el Partido Verde buscó prácticamente a todos los influencers para ver quien aceptaba.

“Les tengo que decir que a mí también me buscaron, porque yo creo que buscaron a todos, literal a todos los pinches influencers. Porque de verdad son un chingo los que publicaron” YosStop

En su video, YosStop puntualizó que obviamente se negó porque no son cosas en las que ella este de acuerdo.

“Obviamente, yo inmediatamente dije ‘wey, ni de pedo, no hay manera, yo no me presto para esas mamadas” YosStop

YosStop señaló que desconoce la cantidad de dinero que ofrecían ya que ella se negó desde un primer momento. Pero puntualizó que son grandes cantidades porque en ese tipo de campañas son los influencers los que ponen el precio dependiendo de sus seguidores.

“Ni siquiera pregunto ni cuánto me van a dar, porque no me interesa. Pero obviamente sé que se manejan cantidades estúpidas y absurdas de dinero, o sea, tú puedes ponerle el precio. Obviamente, entre más números tengas, pues más mamón te puedes poner. A influencer más pequeños les ofrecieron 15 mil pesos por la historia” YosStop

Aclaró que hay personas que les pueden ofrecer millones por publicar la historia. Destacó que en ese sentido conoce que regularmente no se tiene problema con el dinero.

En ese sentido YosStop puntualizó que aunque hay gente que lo piensa por el dinero, al aceptar es meterse en grandes problemas.

YosStop destacó que no ve mal que los influencers vendan, ya que es lo que ellos realizan en sus publicaciones. Pero señaló que es diferente a vender un producto al vender una opinión.

“A que compren una opinión, a que vendan una opinión, a que prostituyas tu dignidad, tu pensar, tus creencias. De alguna manera estás robando el dinero de los impuestos de otras personas, que obviamente acaba en manos de gente corrupta y tu estás entrando ahí. Entonces no tienes derecho de quejarte cuando tú eres parte del problema” YosStop

YosStop: “Es gente que por dinero hacen lo que sea y esa gente de verdad no vale la pena escucharla”

YosStop reveló que ella tiene más de 90 videos de influencer y celebridades que hicieron estos actos y muchos de ellos salieron a decir que no les pagaron.

“Todavía tienen el puto descaro de decir no me pagaron, no es cierto, yo solo di mi opinión. Chinga tu madre, por pinche vendido, mentiroso y corrupto” YosStop

YosStop puntualizó que incluso cometieron un error por no ser más inteligentes y hacer las cosas diferentes. En ese sentido destacó que es ilegal y debería de haber una sanción.

En su video YosStop criticó algunos de los videos que subieron las celebridades y destacó que cada uno de ellos se vendió porque es claro que no fue algo genérico.

Antes de finalizar cuestionó si de verdad los artistas e influencers que participaron tenían la necesidad del dinero.