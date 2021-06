VIDEO: Fer Moreno dice cuánto le pagaron para apoyar al Partido Verde en veda electoral

Gran escándalo ha generado el caso de los actores e influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral.

Algunos de los señalados son Bárbara de Regil, Raúl Araiza y Laura G, quienes han negado haber recibido dinero para violar la ley y promover al PVEM.

Pero ya hay alguien que ha decidido ser honesta, aceptar su error e incluso reconocer que el PVEM le pagó para hacer propaganda: Fer Moreno.

El acto de la influencer ha hecho que muchos de los internautas que la condenaron, ahora digan que la perdonan, mientras otros han arreciado los ataques en su contra.

Fer Moreno, quien se hizo famosa por su participación en el reality Acapulco Shore, publicó un video en Instagram para hablar sobre lo sucedido con el PVEM.

Enseguida, intentó disculparse por hacer propaganda a favor del Partido Verde en un periodo prohibido, argumentando que es totalmente ignorante en temas políticos.

“Yo nunca había votado, yo soy totalmente ignorante en el tema de la política en mi país, debo admitirlo, yo no sabía qué era una veda electoral… evidentemente en mi vida se me va a olvidar qué es”

Fer Moreno aseguró que hizo la mención creyendo que se trataba de una camaña inofensiva, como muchas otras que ha hecho. Asimismo, rechazó´que halla hecho un llamado a votar por el PVEM:

“A mí me pasaron, al igual que muchas otras campañas, simplemente instrucciones de subir tal cosa y ya, yo no sabía que no se podía hacer eso antes de las votaciones, además debo decirles que en mis historias yo jamás los invité a votar por cierto partido, tampoco dije que yo iba a votar por ese partido, únicamente los invité a revisar las propuestas que tenían ellos…”

Fer Moreno, influencer