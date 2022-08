El conductor mexicano Raúl Araiza, se pronunció tras los escándalos en los que se ha visto envuelto el cantante y actor Pablo Montero.

Recordemos que recientemente Pablo Montero de 48 años, dio mucho de qué hablar, después de que se revelara que no asistió a la última grabación de ‘El último rey’, serie biográfica de Vicente Fernández que protagonizó.

Esto aunado a que el productor Juan Osorio, quien estuvo a cargo del proyecto, reveló que fue complicado trabajar con él, debido a sus problemas de alcoholismo, que lo llevaban a ser irresponsable con sus llamados.

Es debido a ello que, ahora Raúl Araiza, quien también sufrió problemas de alcoholismo, le envió un mensaje.

Pablo Montero (Agencia México)

¿Qué fue lo que le dijo Raúl Araiza a Pablo Montero, a través de la prensa?

En un encuentro con algunos medios de comunicación, Raúl Araiza le extendió su apoyo a Pablo Montero, pues aseguró que sabe lo complicado que es sobrellevar el alcoholismo.

Explicó que, aunque tenga una red de apoyo, solo en él está el tratar su adicción, o no hacerlo.

“Esto es personal, él sabe muy bien qué es lo que tenemos que hacer, sabemos muy bien cuando actuamos de una forma. Esta es una enfermedad de pérdidas y es de querer”, señaló.

Asimismo, comentó que, una vez que un alcoholico sale del estado de negación, vive mucho mejor: “Es otra vida cuando ya lo aceptas, lo admites”, dijo.

Raúl Araiza cuenta su historia con el alcohol al borde del llanto

Raúl Araiza aprovechó los consejos a Pablo Montero, para compartir con los medios de comunicación, cómo fue que cayó en el alcohol.

Confesó que todo comenzó, tras una herida de abandono por parte de su padre, que lo hizo caer en las adicciones, pues señala que siempre lo hizo a un lado.

Aunque no guarda rencor a su padre por ello, sí le atribuye una porción de su responsabilidad.

“Es un tema de mi padre, es el amor que me pudo dar, no lo culpo, esa ausencia me afectó mucho, esa comparación”, expresó.

Raúl Araiza (@negroaraiza / Instagram)

Finalmente, Raúl Araiza confesó que ya encontró un sitio seguro para refugiarse; su trabajo: “Me siento mejor que nunca porque por fin encontré mi lugar”, añadió para concluir,