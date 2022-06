El cantante y actor Pablo Montero, quien da vida a Vicente Fernández en la serie biográfica de Televisa ‘El último rey’, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días.

Recordemos que, aunque Pablo Montero aseguró que desempeñaría su papel con profesionalismo, Juan Osorio señaló que no le gustaría volver a trabajar con él, debido a su alcoholismo.

Por otro lado, recientemente trascendió que se negó a pagar una cuenta de 15 mil pesos en un restaurante del sur de la Ciudad de México.

Esta vez, fue evidenciado por el mismo Juan Osorio, pues no asistió a una de las grabaciones más importantes.

Pablo Montero protagonizará bioserie de Vicente Fernández producida por Juan Osorio (Captura de video / Programa Hoy)

Pablo Montero faltó a último llamado para interpretar a Vicente Fernández en ‘El último rey’

Esta semana, Pablo Montero no acudió a su último llamado de la serie no autorizada de Vicente Fernández ‘El último rey’ y el productor de la misma, Juan Osorio, no tardó en pronunciarse al respecto.

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación”, dijo.

El productor detalló que Pablo Montero “dejó plantados a sus compañeros actores, al equipo técnico, a la renta de un estadio a extras a todo los que conformaron esta producción”.

Pablo Montero (@pablomoficial / Instagram)

“Por lo tanto, sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo”, expresó también.

Por otro lado, sobre las recientes polémicas en las que se ha visto envuelto Pablo Montero, declaró: “Es un tema que no me interesa abordar, Pablo sabe perfectamente en donde cometió errores, donde falló”.

Cabe señalar que doña Cuquita, viuda del cantante mexicano Vicente Fernández, ya había explicado que no le gusta la imagen del intérprete para dar vida a su ex esposo.

Detalló que la reputación que tiene, podría manchar la memoria del ‘Charro de Huentitán’.

Aunque no detalló cuál fue la razón de la falta de Pablo Montero, se rumora que se debió a sus problemas con el alcohol.