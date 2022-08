Raúl Araiza revela cuántos días pasó internado en rehabilitación y confiesa si es verdad que se ausentó del programa Hoy debido a que tuvo una recaída.

Tras su regreso al programa Hoy, Raúl Araiza se mostró muy abierto en hablar sobre sus adicciones y reconoció que en este tiempo que estuvo ausente se mantuvo en una clínica de rehabilitación.

Raúl Araiza de 57 años de edad dejó en claro que decidió internarse no por sus rupturas recientes, sino que se dio cuenta que tenía un problema de abandonó de su papá.

Desde el pasado 21 de julio Raúl Araiza se ausentó del programa Hoy, aunque se creía que se encontraba de vacaciones una revista publicó que se encontraba en una clínica de rehabilitación.

En medio de la controversia, Raúl Araiza confirmó en su cuenta de Instagram que se encontraba bien, pero fue hasta este 22 de agosto que el conductor regresó a su trabajo en el programa Hoy.

En entrevista con varios medios de comunicación, Raúl Araiza se sinceró y confesó que siempre ha intentado dar una buena cara frente a los televidentes a pesar de que no se encontraba bien emocionalmente.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Raúl Araiza recordó que no es la primera vez que habla de su problema con el alcohol ya que hace 10 años también entró a una clínica de rehabilitación.

Raúl Araiza confesó que por soberbia y deshonestidad había dejado las terapias que son necesarias para poder salir adelante del alcoholismo.

En el video, Raúl Araiza señaló que poco a poco se le fueron acumulando los problemas, pero él siempre trataba de ocultarlo al mostrar su mejor cara.

Sobre la publicación de la revista de espectáculos, Raúl Araiza señaló que si necesitaba un reforzamiento, pero no vivió una recaída.

Raúl Araiza destacó que sus recientes relaciones no tuvieron que ver con sus problemas, pues incluso antes de su matrimonio con Fernanda ya se enfrentaba a los problemas con el alcohol.

Raúl Araiza recalcó que su problema tiene que ver con el abandono de su padre, ya que siempre buscó el reconocimiento del reconocido productor Raúl Araiza.

“Este es un tema de abandono de mi padre, aquí yo entré desesperado pidiéndole a Dios que me enseñara porque me siento vacío. Me doy cuenta que yo he tenido un gran abandono, no culpo a mi papá, pues es el amor que me pudo dar y siempre tate de buscar el reconocimiento de un padre”

Raúl Araiza