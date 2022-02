Raúl Araiza está muy triste tras romper con Margarita Vega. El conductor del programa Hoy reconoció que fue muy difícil tomar la decisión pues su relación iba muy bien.

Tras ocho meses juntos Raúl Araiza confirmó que se había separado de Margarita Vega. El presentador destacó que más allá de la diferencia de edad no quería hacer perder el tiempo de la actriz.

A principios de febrero, Raúl Araiza alarmó a sus seguidores al revelar que se encontraba listo para empezar una nueva etapa en su vida.

Raúl Araiza se habría mostrado muy enamorado de Margarita Vega, incluso se reveló que había viajado a Colombia para formalizar su relación con la actriz.

Sin embargo, Raúl Araiza confirmó que su romance había llegado a su fin ya que ambos tenían diferentes planes de vida.

En entrevista con varios medios, Raúl Araiza fue cuestionado sobre su relación sentimental y señaló que sigue soltero y por el momento se encuentra muy bien así.

Pese a que en un principio se señaló que la diferencia de edad habría influido en su relación, Raúl Araiza puntualizó que en realidad se conocieron a destiempo.

“Es el conocerte en destiempo, no importa tanto la edad, pero sí importa los sueños que cada uno tiene”

Raúl Araiza destacó que Margarita Vega tiene todo el derecho a ser feliz y a formar su familia. Algo que él ya no está dispuesto a vivir, pues ya se operó para no tener más hijos.

En el video, Raúl Araiza confesó que se siente muy triste y le dolió su separación, pero no le podría hacer perder su tiempo a Margarita Vega cuando ambos tenían diferentes sueños.

“Tiene todo el derecho Mara a ser feliz, me duele mucho. Sigo muy triste, si es una persona que se merece vestirse de blanco y tener hijos y vivir con ella y yo ya lo tuve todo, entonces yo no le puedo hacer perder su tiempo”

Raúl Araiza destacó que en realidad Margarita Vega nunca le pidió tener familia, pero era algo que se veía y era un punto donde lo estaba llevando la relación.

“Lo hablamos, no me lo pidió nunca, pero se nota. Yo no quiero vivir con nadie, la relación te va empujando”

Raúl Araiza