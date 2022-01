Raúl Araiza se disculpa con productora de Hoy por pasear en Acapulco contagiado de Covid-19. En entrevista Andrea Rodríguez reveló si el conductor recibirá alguna sanción.

El pasado 10 de enero Raúl Araiza confirmó que había dado positivo a Covid-19. El conductor reveló que no había presentado síntomas, pero se mantendría aislado para evitar más contagios.

Sin embargo y pese a todavía haber dado positivo a Covid-19, Raúl Araiza viajó a Acapulco y se mostró disfrutando de la playa en compañía de Leonardo García, situación que generó muchas críticas.

Raúl Araiza se encuentra en medio de la polémica, luego de que Leonardo García compartió un video en el que se muestra junto con el conductor del programa Hoy en Acapulco.

Las imágenes crearon gran controversia ya que Raúl Araiza había compartido que su prueba de Covid-19 había dado positivo por lo que no se había presentado en el programa Hoy.

En entrevista para Grupo Formula, Andrea Rodríguez Doria habló sobre el escándalo de Raúl Araiza y destacó que a ella le sorprendió mucho verlo en una playa con más personas.

Andrea Rodríguez Doria puntualizó que Raúl Araiza se comunicó con ella para informarle que lamentablemente había dado positivo.

“Estábamos todos esperanzados de que salieran las pruebas negativas, para que ya tuviéramos equipo casi completo, pero el sábado me habla el Negrito y me dice que salió positivo”

Aunque estaba la duda si reincorporarlo, la productora de Hoy señaló que un medico les aconsejó que Raúl Araiza continuará aislado para no poner en riesgo a sus compañeros.

“Entonces le hablamos a un doctor y nos dijo que lo mejor era que no regresara por el momento, porque había probabilidades de que siguiera el contagio”

Fue en ese momento que Raúl Araiza le comentó que se iría a Acapulco, sin embargo Andrea Rodríguez Doria pensó que se iba aislar por lo que al ver las imágenes se sorprendió mucho.

“Entonces él me comentó que se iba a ir a Acapulco. Yo pensé, como todos ustedes, que se iba a ir a quedarse a un lugar donde no hubiera gente. Entonces cuando veo las imágenes, me saqué mucho de onda”

Andrea Rodríguez Doria