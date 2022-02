Raúl Araiza le recomienda a Arath de la Torre no engancharse tras polémica con la prometida de Julio Alegría. El conductor del programa Hoy aseguró que es amigo de las dos personas involucradas.

En entrevista con varios medios, Raúl Araiza reveló que la polémica con Arath de la Torre y los presuntos mensajes que le envió a la prometida de Julio Alegría no es como se ha mencionado.

Raúl Araiza reconoció que fue un mal ejemplo mostrar que se encontraba en Acapulco cuando su prueba de Covid-19 había dado positivo.

A través de su canal de Youtube Gustavo Adolfo Infante señaló que Julio Alegría le había confirmado que Arath de la Torre había mandado mensaje a su prometida Andrea Rodríguez.

Sin embargo quien salió en defensa de Arath de la Torre, fue su compañero del programa Hoy, Raúl Araiza quien señaló que las cosas no son como se han manejado.

“Es un tema de él, es una producción de Gou. No es así como lo plantearon, él está casado, está bien, pues es un tema de ellos. Pero la verdad no fue así”

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Raúl Araiza destacó que mantiene una gran amistad tanto Julio Alegría como Arath de la Torre.

Como amigo Raúl Araiza destacó que el único consejo que le podría dar es que no se enganche en todas las cosas que se están comentando en el exterior.

“Yo pienso que no hay que engancharse, no importa qué digan y sobre todo darles a ustedes una explicación siempre”

Raúl Araiza puntualizó que ha visto a Arath de la Torre muy tranquilo. El conductor de Hoy adelantó que su compañero se dedicará a otras cosas ahora que dejó ‘El Tenorio Cómico”.

En el video Raúl Araiza señaló que cuando él se ve involucrado en este tipo de polémicas se ríe pues son cosas que suceden al ser figura pública.

“Yo dogo que la regla de oro es no engancharte o reírte de tus cosas, no todos son así. Yo si me rio, siempre he sido transparente pues les digo la verdad”

Raúl Araiza