Raúl Araiza está molesto porque nadie le prestó dinero luego de que le hackearon su WhatsApp y empezaron a pedir a sus contactos una ayuda económica.

Durante el programa Hoy se reveló que a Raúl Araiza le hackearon su WhatsApp, por lo que Paul Stanley les pedía a las personas que no hicieran caso si de repente le llegaba un mensaje por parte del conductor.

Al igual que Julión Álvarez, Raúl Araiza deberá de recurrir a los expertos para poder recuperar su cuenta. Sin embargo, el conductor de 57 años de edad se mostró indignado porque nadie le quiso prestar dinero.

En medio de los rumores sobre si mantiene un romance con Manelyk de 33 años de edad, Raúl Araiza se mostró muy molesto con sus contactos pues nadie tomó la decisión de prestarle dinero.

Al inicio del programa Hoy, el conductor de 36 años de edad Paul Stanley sorprendió a los televidentes al señalar que si le llegaba un mensaje de Raúl Araiza no hicieran caso.

Paul Stanley pidió que no se le presentará dinero a Raúl Araiza pues les estaban llegando mensajes que necesitaba ayuda económica, pero no era verdad.

En ese momento, Andrea Legarreta de 50 años de edad destacó que le habían hackeado su cuenta de WhatsApp a Raúl Araiza y no era responsable de los mensajes que se estaban enviando.

Raúl Araiza interrumpió a sus compañeros y se mostró sumamente molesto pues destacó que nadie le había querido prestar dinero, aunque no sabían que no era él.

De inmediato sus compañeros se mostraron sorprendidos por lo que estaba diciendo ya que en realidad no había sido él, sino los hackers.

“Nadie me prestó. Lo más doloroso no es que es que esos güeyes se lo hackeen, no me sirve de nada de hecho me lo limpian, peor lo más doloroso es que nadie me quiso prestar”

Raúl Araiza