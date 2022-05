A través de redes sociales, Raúl Araiza celebra el cumpleaños de la mujer de su vida, y no, no es Manelyk González, la ex Acapulco Shore que actualmente participa en “Las estrellas bailan en Hoy”.

Raúl Araiza le está expresando sobrado y sincero amor a Norma Herrera, su madre, quien hoy está cumpliendo 80 años de vida.

“¡Feliz cumple a la mujer de mi vida!”, escribió Raúl Araiza en su cuenta de Instagram, donde publicó algunas fotografías junto a la también actriz.

Actriz Norma Herrera (@negroaraiza / Instagram)

“Lo más importante ya te lo dije… Lo que quiero simplemente decir es que te agradezco de rodillas y ante Dios que me hayas escogido como tu hijo ¡Te amo!”, agregó.

Raúl Araiza junto a su madre (@negroaraiza / Instagram)

Por otra parte, se sabe que Raúl Araiza y su hermano Armando Araiza se reunieran con su mamá Norma Herrera para ir a comer y celebrarle su cumpleaños, evento que no van a pasar por alto.

Raúl Araiza junto a su madre (@negroaraiza / Instagram)

¿Raúl Araiza está interesado en Manelyk González?

A poco que de Manelyk González ingresará al reality show del programa Hoy, se rumoró que Raúl Araiza puso sus ojos en la influencer por lo que le habría pedido su número telefónico para estar en contacto e invitarla a salir.

Sin embargo, ‘Mane’ dijo desconocer que el conductor tenía un interés amoroso por su persona, algo que la halagaba y complacía ya que lo considera “un papacito”, pero hasta ese momento, no había ni un acercamiento.

Raúl Araiza y Manelyk González (Tomada de Video )

Al respecto, el ‘Negro’ Araiza desmintió que haya invitado a cenar a la también exparticipante de “La casa de los famosos”.

“No sé de dónde salió, es mentira, un día vino aquí y me dijo yo soy tu fan y le dije yo de ti de Acapulco Shore”, confesó e incluso adelanto que la invitaron a grabar una emisión en el talk show “Miembros al aire”.

Así como aceptó que le parece una mujer guapa pero no por eso la estaba buscando para comenzar un romance.

Es importante mencionar que Raúl Araiza actualmente disfruta su soltería, su última relación fue con la actriz Margarita Vega, de quien se separó porque ella no podía con la atención que implica la fama.