Victoria Volkova narra su experiencia en retiro de Ricardo Ponce: “Me dio un chingo de miedo”

Victoria Volkova afirmó que tuvo un fin de semana que parece haber salido “de una película de terror”, tras enterarse de las acusaciones en contra del conferencista Ricardo Ponce.

Y es que, Victoria Volkova se encontraba en uno de los retiros de Ricardo Ponce en Bacalar, cuando comenzaron a viralizarse las acusaciones de que encabeza una secta sexual.

En redes, Victoria Volkova narró su experiencia, señalando que cuando conoció a Ricardo Ponce tuvo una mala vibra y al enterarse de las acusaciones, sufrió un ataque de ansiedad.

A través de sus historias en Instagram, Victoria Volkova se dijo agradecida de estar en casa, sana y salva tras su horrible experiencia en un retiro de Ponce.

La modelo comentó que no conocía a Ricardo Ponce, pero como necesitaba relajarse tras días de mucho trabajo, aceptó la invitación de su equipo a un retiro.

“No se me ocurrió y no tenía el tiempo, gran error mío, de poder googlearlo y poder buscar en sus redes. Solamente había visto que era un retiro de sanación, de chacras, hasta yo pensé que iba a ser un retiro de yoga”

Volkova señaló que cuando llegó al retiro en Bacalar todo estuvo muy bien, pero entonces conoció al conferencista y algo la hizo sentir incómoda.

“Cuando lo conocí dije, ‘mmm, hay algo que no me vibra de esta persona’. ¿Por qué? No lo sé, simplemente pasó”

Al siguiente día, Volkova dijo que no se sintió con ánimos para participar en las actividades, fue entonces que la youtuber Maire Wink le contó su mala experiencia con Ricardo Ponce.

“Me manda su video, lo había publicado creo que 10 minutos antes y obviamente ví el título y se me paralizó el corazón... obviamente me dio un chingo de miedo”

En ese momento, dijo, ya no quiso asistir a ninguna de las sesiones del retiro y las ganas de salir corriendo le provocaron un ataque de ansiedad pues se sentía muy vulnerable.

“El video de Maire me asustó muchísimo entré en pánico, me dio muchísima ansiedad, no sabía qué hacer... me sentí atrapada, con miedo”

Victoria Volkova