Sam Jones se describe como una “entusiasta de la vida al aire libre”, sus redes sociales se enfocan en la caza, así como la preparación de carne para su consumo.

Asimismo, Sam Jones es vaquera y suele recorrer el mundo creando contenido alrededor de la caza. Sumado a ello, habla de especies en peligro de extinción y su conservación.

Sam Jones, cuyo nombre es Samantha Strable dice ser de Montana, Estados Unidos, pero se desconocen otros detalles de su vida privada.

Según la propia Sam Jones es bióloga de la vida silvestre y científica ambiental con una maestría.

Se desconocen los trabajos anteriores de Sam Jones, pero actualmente es influencer con más de 90 mil seguidores en Instagram.

Sam Jones tuvo su primera polémica al grabarse separando a un wombat de su madre a la orilla de la carretera en Australia.

La polémica llegó a tal que Sam Jones no solo privatizó, eliminó y censuró los comentarios en sus redes sociales, sino que salió de Australia luego de que hasta el gobierno la criticara por su actuar.

Sam Jones fue fuertemente criticada por ‘secuestrar’ a una cría de wombat, separándola de su madre, pero ella asegura que su video se mal interpretó.

Las redes sociales de Sam Jones encendieron polémica luego de que en Instagram compartiera un video donde se le ve agarrando a una cría de wombat a la orilla de la carretera, separándola de su madre.

Tras risas de quien graba el video y ella misma, Sam Jones enseña al wombat a la cámara, lo sostiene por las patas delanteras mientras su madre vuelve en busca de su cría.

Asimismo, Sam Jones regresa a la cría de wombat a la orilla de la carretera y ahí termina el video que llevó como descripción, “Mi sueño de agarrar un wombat se hizo realidad”.

Las acciones de Sam Jones con la cría de wombat han sido muy criticadas, pues incluso Tony Burke, el ministro de Australia, se pronunció sobre la polémica.

Burke aseguró que la VISA de Sam Jones -al ser una extranjera en Australia- estaba siendo revisada para ver si no infringía con su acción al wombat.

Por otra parte, el ministro Anthony Albanese se puso aún más severo con sus declaraciones instando a Sam Jones a atreverse a separar a una cría de cocodrilo de su madre, como hizo con el wombat.

Ante estas declaraciones se dice que Sam Jones tomó la decisión de abandonar Australia la mañana del viernes 14 de marzo, ante la investigación a su VISA.

Asimismo, Sam Jones usó sus redes sociales para compartir uno de dos comunicados sobre el incidente con el wombat. Siendo que en este primero niega totalmente alguna mala intención.

La influencer aseguró que al ir por la carretera de Australia se percató de la madre y su cría de wombat, por lo que decidió bajar para que saliera de ahí, pues esta especie es comunmente atropellada.

Sin embargo, Sam Jones asegura que al ver que la madre corrió y la cría de wombat se quedó quieta pensó que estaba herida, por lo que la tomó con intención de corroborar y poderla ayudar.

Al percatarse de que la cría de wombat estaba en perfecto estado, la regreso a la orilla de la carretera junto a su madre.

“Me preocupó que estuviera enferma o herida, así que decidí recogerla para ver si era así. Corrí no para separarla de su madre, sino por miedo a que me atacara (...) Me aseguré de que la madre y su cría se reunieran, se fueran juntos y se alejaran del camino”.

