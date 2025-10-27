Raúl Gonzáles es un popular conductor de televisión que ha destacado principalmente en Despierta América.

A finales de octubre de 2025 el presentador se convirtió en tendencia al hablar por primera vez, y de manera pública, de su orientación sexual.

¿Quién es Raúl Gonzalez?

Raúl González es un actor y conductor de televisión originario de Caracas, Venezuela.

Sus inicios como actor se dieron en el teatro infantil Popet, en la ciudad venezolana de Maracaibo.

En Venezuela también debutó como presentador de televisión en el programa infantil Supercrópolis.

Raúl Gonzalez, presentador de Despierta América (Instagram | @raultvgonzalez)

¿Cuántos años tiene Raúl Gonzalez?

El conductor Raúl González nació el 27 de octubre de 1971; actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la pareja actual de Raúl Gonzalez?

No hay información reciente sobre una pareja pública en la actualidad.

El presentador suele ser reservado con su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Gonzalez?

De acuerdo con la astrología, el conductor nació bajo el signo de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Raúl Gonzalez?

No hay información de que Raúl González haya formado una familia.

¿Qué estudió Raúl Gonzalez?

Medios señalan que Raúl González no completó una formación universitaria en el campo que desempeña.

Siendo por medio de la experiencia en diversos programas de televisión que fue forjando su aprendizaje.

¿En qué ha trabajado Raúl Gonzalez?

Raúl González ha construido una carrera como conductor de televisión en cadenas como:

Univisión

Telemundo

RCTV

Televen

En cuanto a los programas de televisión en los que Raúl González ha trabajado se encuentran:

Despierta América

Despierta América en domingo

¡Qué noche! Con Angélica y Raúl

Suelta la sopa

Miss Latina Universo

Teletón USA 2021 y 2022

Yo soy el artista: El especial

Game Lab (programa de Nickelodeon en Estados Unidos)

Raúl Gonzalez revela la verdad de su orientación sexual

En una entrevista con la periodista Mandy Fridmann por la presentación de su libro, el presentador Raúl González habló por primera vez de su orientación sexual.

En sus palabras, recordó cómo fue el decirle a su familia que era homosexual, siendo su hermana la primera en apoyarlo.

Posteriormente le dijo a su mamá y al último su papá, quien le pidió no revelar su orientación sexual de manera pública hasta que él muriese.