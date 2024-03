El nombre de Ester Expósito se viralizó en las redes sociales luego de que surgieron versiones que la señalaban de tener una relación amorosa con Nini Vélez.

Ester Expósito -de 24 años de edad- se ha convertido en una de las actrices españolas más populares de la actualidad gracias a los diferentes proyectos que ha protagonizado.

Sin embargo, su nombre se ha convertido en tendencia en las redes sociales y no por alguna serie o película en la que se encuentre trabajando.

Sino que a través de las redes sociales, usuarios han asegurado que Ester Expósito mantendría una relación amorosa nada más y nada menos que con una estilista mexicana.

Se trataría de Nini Vélez, a quien se le ha visto junto a Ester Expósito en diversas ocasiones.

Aunque Ester Expósito no ha confirmado su relación, muchas personas se han cuestionado sobre quién es Nini Vélez y cómo había conocido a la actriz española.

A continuación te contamos todo sobre Nini Vélez, la estilista mexicana que es señalada como la novia de Ester Expósito.

¿Quién es Nini Vélez, la estilista que es señalada como la novia de Ester Expósito?

Nini Vélez es una joven estilista de moda que ha acompañado a Ester Expósito durante su gira por la promoción de la serie ‘Bandidos’ de Netflix.

En sus publicaciones, Ester Expósito no ha dudado en etiquetar a Nini Vélez, dándole el crédito como su estilista y la mente detrás de su apariencia.

Sin embargo, Ester Expósito y Nini Vélez han mostrado que su relación va más allá de lo laboral y es que en las redes sociales se han dejado ver juntas en diversas ocasiones.

Aunque son varias las publicaciones de Ester Expósito y Nini Vélez en las que aparecen juntas, han sido en las últimas horas cuando se ha especulado sobre su posible relación amorosa.

¿Cuántos años tiene Nini Vélez, la estilista que es señalada como la novia de Ester Expósito?

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen de Nini Vélez, por lo que se desconoce cuántos años tiene.

¿Quién es la pareja de Nini Vélez, la estilista de Ester Expósito?

Se desconoce de la vida sentimental de Nini Vélez, pero recientemente ha sido vinculada sentimentalmente con Ester Expósito.

La relación entre Ester Expósito y Nini Vélez habría iniciado en septiembre del 2022, fecha en la que empezaron a compartir contenido en donde se mostraban juntas.

Pero, las especulaciones sobre un romance entre Ester Expósito y Nini Vélez comenzaron luego de que compartieron un video en donde se les veía bailar sensualmente.

Cabe recordar que hace unos meses se dio a entender que Ester Expósito podría ser bisexual, luego declaró para RTVE Playz sobre las escenas sexuales en las producciones.

“La mayoría de las escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo... Porque me enamoro de todos”, comentó Ester Expósito.

¿Qué signo zodiacal es Nini Vélez?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Nini Vélez, no se sabe cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Nini Vélez, la estilista señalada como la novia de Ester Expósito?

Son pocos los detalles sobre la vida privada de Nini Vélez, por lo que no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Nini Vélez, la estilista mexicana?

Por el momento se desconoce dónde había estudiado Nini Vélez.

¿En qué ha trabajado Nini Vélez?

Además de su trabajo con Ester Expósito, Nini Vélez ha trabajado con diferentes celebridades de talla internacional, a quienes les ha ayudado para diferentes galas, eventos y premiaciones.

Nini Vélez trabajó con Debi Nova, la cantante nominada al Grammy Latino, y es que la mexicana colaboró con el equipo de la revista Vogue México y Glamour Spain.

Gracias a su trabajo, Nini Vélez ha logrado gran popularidad en las redes sociales.

¿Nini Vélez es la novia de Ester Expósito? Usuarios creen que sí por estas señales

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que aparece Ester Expósito bailando sensualmente con Nini Vélez.

Esto ha aumentado los rumores de que entre Ester Expósito y Nini Vélez hay algo más que una simple amistad.

En sus redes sociales, Ester Expósito y Nini Vélez se han mostrado en varios eventos juntas, desde cumpleaños y vacaciones hasta fiestas.

Además, es común ver que Ester Expósito y Nini Vélez se comentan sus publicaciones, mostrando que tienen una relación cercana.

Sin embargo, en las redes sociales han surgido varias especulaciones sobre la relación de Ester Expósito y Nini Vélez.

Hasta el momento, ni Ester Expósito ni Nini Vélez se han pronunciado sobre los rumores de su romance.