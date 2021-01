Las exconductoras recordaron sus momentos más emblemáticos, así como otras anécdotas con sus excompañeros fuera del set de grabación

La conductora Mónica Garza visitó el foro de 'Ventaneando' para celebrar los 25 años del programa , que hasta la fecha se mantiene como una de las transmisiones más importantes de su tipo.

Recordando su paso por el show, Garza revivió uno de los momentos más impactantes en la historia del programa, cuando defendió en vivo una entrevista exclusiva que tenía con Carmen Campuzano.

"¡Eso es defender una exclusiva Mónica Garza!", celebró Pati Chapoy después de que la ahora conductora de ADN40 recordará que antes del pleito, su equipo ya había grabado una entrevista de 20 minutos que estaba planeada que se transmitiera durante la semana, pero que fue compartida momentos después debido al impacto que tuvo la pelea entre 'Ventaneando' y 'La Oreja', el programa de Televisa.

A pesar de la polémica pelea, Mónica Garza asegura que ahora que Flor Rubio (entonces conductora de 'La Oreja') trabaja en TV Azteca, la ve casi todos los días muy temprano en maquillaje, donde solo se ríen del momento.

"Pati rápidamente da la orden: que metan la entrevista que yo ya tenía grabada, recién"

Mónica Garza y Aurora Valle visitan 'Ventaneando' en su 25 aniversario

Además de Mónica Garza, la conductora Aurora Valle también asistió al programa de este 22 de enero para conmemorar el 25 aniversario al aire de 'Ventaneando'.

.@monicagarzag recuerda su anécdota con Carmen Campuzano, ¡eso es pelear por la exclusiva! #Ventaneando25Años



Durante su estadía las exconductoras recordaron sus momentos más emblemáticos, así como otras anécdotas con sus excompañeros fuera del set de grabación.

Estuvo primero como conductora invitada desde 1998 y fue parte importante del programa hasta 2009 donde anunció su salida para enfocarse en su trabajo como conductora de Historias Engarzadas y su ascenso en ADN40 como presentadora del noticiero Es De Mañana.

Incluso, Chapoy ha afirmado que ella y Origel son las dos personas que jamás debieron irse de su programa. “Sin embargo, en el caso de Mónica entiendo obviamente el crecimiento tremendo que ha tenido y lo aplaudo. Me encanta lo que hace en ADN 40 y está muy contenta con lo que hace”, afirmó Pati Chapoy en una entrevista con Yordi Rosado para ExaFM.

Todos lo días debemos lograr hacerlos especiales... pero hoy para mi lo será un poco más...

También conocida como “Boris”, estuvo en Ventaneando de 1997 a 2006; en su momento, Chapoy insistió que la salida de ésta fue por un berrinche que hizo al negarse a tomar un curso para conducir el programa.

No obstante, en el canal de YouTube, De Historia En Historia, Aurora desmintió la historia de la conductora: “¡No, Pati! ¡El berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso! No me fui por berrinche, me fui por la gritiza que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas, pero no te fijaste que tres dedos te señalaban a ti”.

Por lo que desde el 2007, la periodista esta con Televisa ; y en ese mismo año se incorporó a La Oreja, que era la competencia directa de Ventaneando.

Aurora también ha tenido paso por otros proyectos de Televisa, independientes de YouTube. Desde 2019 es presentadora de Confesiones, transmitido por Tlnovelas, y si bien no habla con Chapoy o Bisogno, aseguró que no tiene estas tensiones con Pedro Sola.