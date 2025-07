Andrew Garfield y Monica Barbara ya no ocultan su amor. La pareja asistió a Wimbledon 2025, evento deportivo que inició el 30 de junio y concluirá el 13 de julio.

Para esta competencia de tenis, Andrew Garfield y Monica Barbaro combinaron sus vestimentas; usaron piezas de la nueva colección de Ralph Lauren, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Monica Barbaro?

Monica Barbaro es una actriz estadounidense. Actualmente interpreta a Emma Brunner en la serie Fubar, de Netflix.

Monica Barbaro (@monicabarbaro / Instagram)

¿Qué edad tiene Monica Barbaro?

Monica Barbaro nació en San Francisco, California el 17 de junio de 1990 por lo que actualmente tiene 35 años de edad.

¿Quién es el esposo de Monica Barbaro?

Monica Barbaro no tiene esposo, pero sí tiene novio. Su pareja es el actor y productor británicoestadonidense, Andrew Garfield, de 41 años de edad.

El romance entre la dupla de actores surgió en febrero de este 2025; sin embargo, se confirmó en marzo tras su aparición en los Premios Oscar y en la fiesta que anualmente organiza Vanity Fair.

Andrew Garfield (@andrew_garfield83 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Monica Barbaro?

A Monica Barbaro la rige el signo zodiacal de géminis.

¿Cuántos hijos tiene Monica Barbaro?

Monica Barbaro no tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Monica Barbaro?

Atraída por el baile a temprana edad, Monica Barbaro tomó clases de ballet en el instituto Tisch School of the Arts, donde también tomó clases de actuación.

Aunque le apasiona el baile, optó por construir una carrera en el mundo de la actuación. Se graduó en el Beverly Hills Playhouse.

¿En qué ha trabajado Monica Barbaro?

Monica Barbaro debutó en la actuación con la serie de televisión, Unreal, en la que personifica a Yael.

Su interpretación llamó la atención de productores por lo que al terminar el proyecto la invitaron a protagonizar el drama legal de NBC, Chicago Justice en donde da vida a Anna Valdez.

Así como formó pare de series televisivas como:

Splitting Up Together

Chicago P.D

Notorious

Unreal

Hawaii Five-0

Stitchers

America Is Still the Place fue su primer película. Se inició en el cine en 2015; sin embargo, su papel más fuerte fue el de la piloto Natasha ‘Phoenix’ Trace en la película Top Gun: Maverick, junto a Tom Cruise, de 63 años.

Su filmografía incluye las cintas: America Is Still the Place, At Midnight y A Complete Unknown.

Actualmente, la actriz se prepara para protagonizar, junto a su novio Andrew Garfield, Artificial, la nueva película de Luca Guadagnino, de 53 años de edad.

Mónica Barbaro (@monicabarbaro / Instagram)

Monica Barbaro y Andrew Garfield asisten a Wimbledon 2025

Monica Barbaro y Andrew Garfield fueron vistos en Wimbledon 2025. Fotógrafos captaron a la pareja en el estacionamiento del estadio, ubicado en Londres, Inglaterra.

Monica Barbaro lucía un vestido blanco mientras que Andrew Garfield llevaba pantalón, camisa blanca y lentes oscuros.

La pareja, que ha estado saliendo desde febrero de este año, llegó tomada de la mano. Testigo aseguran que en todo momento intercambiaron caricias y besos.

Un día antes, la dupla de actores asistió al musical Evita, puesta en escena protagonizada por Rachel Zegler, de 24 años de edad.