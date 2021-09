FOTO: Bárbara de Regil y su hermana estuvieron a punto de besarse en la boca

Bárbara de Regil compartió una foto en redes sociales que ha causado revuelo, pues en la imagen aparece a punto de besar en la boca a una mujer.

En la foto, Bárbara de Regil aparace cerrando los ojos, mientras su acompañante, también con los ojos cerrados, acerca su boca a la de la actriz y la abraza por la cintura.

Las reacciones generadas por la foto hicieron que Bárbara de Regil saliera a dar algunas explicaciones, pues la mujer con la que estuvo a punto de besarse en la boca es su hermana.

La foto en cuestión fue compartida por Bárbara de Regil la noche del 20 de septiembre en sus historias de Instagram, arrobando a su hermana menor Michelle, de 29 años.

Las reacciones de los internautas parecen no haber sido muy positivas, ya que poco después Bárbara de Regil volvió a compartir la foto.

Sin embargo, esta vez agregó una explicación de cómo se originó la situación que casi la lleva a besar en la boca a su hermana:

“Ok. No se mal viajen Sin darnos cuenta, o más bien @mikaderegil estaba pensando que me dio un beso en el cachete, porque cerró los ojos y justo me volteo yo y casi 💋💋 jajajaja”

Bárbara de Regil