Mauricio Herrera es un actor y comediante mexicano que ha destacado en la industria es gracias a su versatilidad artística y humor blanco.

Entre algunos de sus proyectos destacados en televisión se encuentran Amor Real y Mundo Latino.

¿Quién es Mauricio Herrera?

Mauricio Herrera es originario de la CDMX. Sus padres son originarios de Córdoba, Veracruz, donde vivió hasta que comenzó sus estudios universitarios.

Mauricio Herrera (Agencia México)

¿Cuántos años tiene Mauricio Herrera?

Mauricio Herrera nació el 28 de marzo de 1934, por lo que en la actualidad tiene 91 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mauricio Herrera?

La primera esposa de Mauricio Herrera fue la actriz y bailarina Julieta Bracho; estuvieron juntos de 1967 hasta su divorcio en 1994.

En la actualidad, el actor y comediante está casado desde el 2007 con Luhana Gardi.

Mauricio Herrera y su esposa Luhana Gardi (@luhanagardi)

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Herrera?

De acuerdo con la astrología, Mauricio Herrera nació bajo el signo de Aries.

¿Quiénes son los hijos de Mauricio Herrera?

Mauricio Herrera es padre de dos hijos llamados Alejandro y Claudio.

¿Qué estudió Mauricio Herrera?

Se sabe que antes de dedicarse a la actuación, Mauricio Herrera estudió arquitectura, siendo él el encargado de fachadas actuales del Liverpool Insurgentes en CDMX.

¿En qué ha trabajado Mauricio Herrera?

La trayectoria de Mauricio Herrera se ha centrado principalmente en la televisión con proyectos como:

El cuarto mandamiento

Rosario

La Constitución

Mundo de juguete

Un original y veinte copias

Colorina

Televiteatros

¿Qué nos pasa?

Huracán

El privilegio de amar

La intrusa

Entre el amor y el odio

Amor real

La escuelita VIP

Mujer, casos de la vida real

Las tontas no van al cielo

Mar de amor

Como dice el dicho

Ni contigo ni sin ti

Hijos de su madre