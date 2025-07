Como era de esperarse, Ninel Conde habló en La Casa de los Famosos México 2025 de su fallida relación con Larry Ramos.

El tema surgió cuando un habitante de La Casa de los Famosos México 2025 le preguntó a Ninel Conde si había sido estafada por alguna expareja.

Larry Ramos es un empresario colombiano, cuyo nombre tomó fuerza al destaparse su relación amorosa con Ninel Conde en 2020.

Actualmente, se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, donde vivió un tiempo con Ninel Conde.

El empresario enfrenta una demanda colectiva por fraude y enriquecimiento ilícito de parte de personas de:

Aunque se desconoce su fecha de nacimiento, se sabe que Larry Ramos tiene 38 años de edad.

Larry Ramos tuvo un romance con Ninel Conde, con quien se “casó” simbólicamente.

En una conversación con Yordi Rosado, Ninel Conde aclaró no haberse casado legalmente con Larry Ramos.

Algo que agradece, ya que esto le hubiera traído problemas legales.

“Nunca me casé con él legalmente, fue un ritual religioso y gracias a Dios porque ahí me hubiera traído complicaciones, pero no, legalmente no me casé”

Ninel Conde