“Se escuchó muy mal”, la crítica de Elaine Haro a Ángela Aguilar en La Casa de los Famosos México 2025

Ángela Aguilar se hizo presente en La Casa de los Famosos México 2025 y es que Elaine Haro fue quien la mencionó al criticar su canto.

Esto le dio puntos a Elaine Haro ya que los haters de Ángela Aguilar se comprometieron a apoyarla para que se mantenga en La Casa de los Famosos México 2025.

Durante una conversación con Ninel Conde, su compañera en La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro criticó el canto de Ángela Aguilar, de 21 años.

Elaine Haro, de 21 años, recordó haber visto en redes sociales un video de Ángela Aguilar cantando “Como la flor”, tema que dio a conocer Selena Quintanilla en 1992.

Interpretación que a la actriz no le gustó ya que la esposa de Christian Nodal, de 26 años, por querer lucirse terminó desafinando, algo que no le gusta ni a la propia.

“Ángela es como, uy, es que ella misma dice que le choca escuchar cuando alguien desafina o cuando alguien canta mal, entonces, hay un video en donde ella canta como la flor o no sé que canta y de verdad, dices, güey. Lo que pasó es que quiso exagerarle, o sea, le echó mucha crema a sus tacos y se escuchó mal, entonces pusieron esa comparación donde ella dice: ‘no, es que no me gusta escuchar cuando la gente canta mal’”

Elaine Haro