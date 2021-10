Lapizito habla sobre la agresión que sufrió Gomita en un video que subió a sus redes sociales, aclarando de paso el porque no había dicho nada al respecto.

Fredy Ordaz, nombre real de Lapizito, señala que él no es muy activo en redes sociales, por eso no se había pronunciado acerca de la agresión que sufrió Araceli Ordaz “Gomita”, por parte de su padre.

No obstante, menciona que el día en que su papá (Alfredo Ordaz Barajas) golpeó a Gomita, no se encontraba en su casa y al llegar a su domicilio ya no había nadie.

En otras palabras, Lapizito no sabe lo que pasó entre Gomita y su padre, de ahí el por qué de mantenerse en silencio durante todo este tiempo.

Lapizito dice que hizo este video más que nada porque la gente lo está atacando por no pronunciarse al respecto, además de que se están inventando chismes a su alrededor.

Lapizito concluye señalando que ama a toda su familia, ama a su hermana, a su hermano, a su mamá y a su papá.

Lapizito pide que dejen fuera a su hermano de la agresión a Gomita

En su video, Lapizito pide que dejen fuera a su hermano de la agresión a Gomita, pues este es menor de edad y también está recibiendo una serie de ataques por lo sucedido.

Ángel Ordaz, mejor conocido como Lapizin, hermano de Lapizito y Gomita, actualmente tiene 15 años y es un popular youtuber con su propio canal.

Aún así, Lapizito señala que la gente no toma en cuenta a Lapizin y lo han estado molestando con todo lo que pasó, sin ponerse a pensar en que esto puede afectar su desarrollo.

Lapizin (@lapizitooficial)

El escándalo estallo el pasado 12 de octubre cuando Gomita publicó una serie de historias en Instagram donde acusa a su padre de haberla golpeado.

De acuerdo con las palabras de Gomita, la agresión se debió a que descubrió que su padre, Alfredo Ordaz Barajas, era infiel y salió en defensa de su mamá.

Su padre el habría golpeado la cara y arrancado las extensiones del cabello. Gomita interpuso una denuncia en su contra y ahora este tiene una orden de restricción.

No obstante sigue libre y todo indica que mantiene contacto con sus hermanos, Lapizito y Lapizin.