Jorge Garralda es un periodista y presentador con una amplia trayectoria en México que ahora fue señalado de proteger al agresor de Rocío García, hija de Jorge Ortiz de Pinedo.

Todo se dio por la denuncia que la hija de Jorge Ortiz de Pinedo lanzó en contra de su ex pareja durante una entrevista.

Este último sería un abogado que trabaja con Jorge Garralda en el programa A quien corresponda.

Sin embargo, el periodista no habría hecho mucho en cuanto le dijeron que su colaborador es un agresor.

Motivo por el cual, los reflectores también se posaron sobre Jorge Garralda y en quién es el protector de un agresor que ya cuenta con un proceso judicial.

Jorge Adolfo Garralda Ochoa es un periodista y presentador de televisión originario de la Ciudad de México.

Fue en diciembre de 1990 cuando Jorge Garralda se convirtió en el director y presentador del programa que continúa transmitiéndose en la actualidad, A quien corresponda.

Este último es un espacio por medio del cual se ofrece un servicio público de denuncias y asesoría jurídica gratuita.

Jorge Garralda ha sido reconocido por su labor periodística con importantes reconocimientos, entre los que destacan:

Del mismo modo, Jorge Garralda ha destacado como activista y filántropo, pues habría sido él el creador de Fundación Azteca.

Además de que fue el responsable de la gira “Vive sin drogas” y de organizar en 1994 la campaña “Juguetón: un regalo, una sonrisa”.

Jorge Garralda nació un 29 de noviembre de 1961, por lo que en la actualidad el periodista mexicano tiene 62 años de edad.

Pese a ser una figura reconocida del periodismo en México, se desconoce mucho de la vida privada de Jorge Garralda.

Por lo que no se sabe si tiene esposa o pareja sentimental. Además de que en sus redes sociales comparte puras cosas de su trabajo.

Tomando en cuenta su fecha de nacimiento, Jorge Garralda es del signo zodiacal de Sagitario.

De acuerdo con la astrología, los hombres regidos bajo este signo del zodiaco se caracterizan por personalidad curiosa y su interés de siempre seguir aprendiendo.

Se desconoce si Jorge Garralda tiene hijos con alguna mujer.

Si bien se sabe que Jorge Garralda ejerce como periodista, se desconoce en qué escuelas llevó a cabo su formación profesional.

A lo largo de su trayectoria, Jorge Garralda se ha desempeñado principalmente como periodista y presentador de televisión.

Dos aspectos de la comunicación que lleva ejerciendo desde 1983, cuando inició su carrera en la estación de Radio Fórmula.

La hija de Jorge Ortiz de Pinedo, Rocío García, denunció públicamente a su agresor, quien trabaja como colaborador para el programa de Jorge Garralda.

Se trata de Jorge N, un abogado que pertenece a la firma García Villegas y Asociados SC, misma con la que trabajan en A quien corresponda.

Motivo por el cual Jorge Garralda conoce personalmente al agresor de Rocío García, quien trató de buscar ayuda con el periodista en 2017.

Pues estaba viviendo con su cónyuge una situación de violencia bastante fuerte para ella y para sus hijos.

Sin embargo, se llevó una decepción cuando el periodista que pretende ayudar a los desfavorecidos le dio una negativa cuando le contó que Jorge N irrumpió en su casa con un arma.

“Le dije: ‘oye Jorge está metido y trae una pistola’. Y me dice: ‘yo no me voy a meter’. Y yo le digo: ‘ok, si no te vas a meter ¿por qué le prohibiste a tu hija que le volviera a hablar a mi hija?’ ‘Este es un tema de adultos, no de menores de edad, en este proceso hemos perdido amistades’”.

Rocío García