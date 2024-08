Productores de La Academia 2024 aprovecharon la llegada de Bruno Mars a la Ciudad de México para sorprender a alumnos y audiencia, pero las cosas no salieron como esperaban.

En redes sociales se están burlando de La Academia 2024 pues aseguran que a la producción no le alcanzó para “rentar” a Bruno Mars -de 38 años de edad-.

Esto porque en el reality show de canto de TV Azteca únicamente aparecieron los músicos, el cantante estadounidense brilló por su ausencia.

La Academia 2024 lleva a los músicos de Bruno Mars a coachear a los alumnos

En busca de rating, productores de La Academia 2024 invitaron a músicos de Bruno Mars al reality de canto que actualmente se transmite por TV Azteca.

La idea era que los músicos de Bruno Mars inspiraran y motivaran a alumnos de La Academia 2024 ya que todos ellos tienen un sueño en común: convertirse en la mejor voz de México.

Philip Lawrence, Jimmy King y John Fossitt ingresaron al reality de canto la tarde del sábado 10 de agosto en compañía de Jaime Camil -de 51 años de edad-.

Los músicos interrumpieron el ensayo de los alumnos para darles consejos y recordarles lo importante es que perseguir sus sueños pese a obstáculos que se presenten en el camino.

El día de ayer los alumnos de @LaAcademiaTV fueron sorprendidos por @jaimecamil y sus amigos quienes tenían que dar un concierto con #BrunoMars esa misma noche en el #ForoSol.



Solo se logra la excelencia aprendiendo de los más grandes, gracias Jaime por pensar en los muchachos… https://t.co/tudC7zT2mq pic.twitter.com/Tgxbyk2Ix2 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 11, 2024

¿No les alcanzó para Bruno Mars? Se burlan de La Academia 2024

Mientras que alumnos de La Academia 2024 agradecieron a producción la visita de los músicos de Bruno Mars e incluso derramaron lágrimas de felicidad, la audiencia criticó y se burló del detalle.

A través de la red social X, antes llamada Twitter, se da por hecho que producción de La Academia 2024 no quiso o no pudo pagar la participación de Bruno Mars.

“Lastima que nadie vea La Academia”, “O sea que no les alcanzó para llevar a Bruno Mars”, “¿Y Bruno Mars? Ja Ja Ja”, “Si no está Bruno Mars, no vale”, “Y ni así suben el rating”,

“Antes les llevaban a Christina Aguilera, ahora hay que conformarse con los músicos”, “¿Quién?”, “No mame @ricardosbsalinas ni para Bruno les alcanza?”, expresan.

Cabe mencionar que Bruno Mars estuvo en Ciudad de México debido a que tenía programado una serie de conciertos en el renovado Foro Sol, recinto que hoy lleva por nombre Estadio GNP Seguros.