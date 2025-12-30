Irma Dorantes es una actriz y cantante de la Época de Oro del cine mexicano; además, fue la última esposa de Pedro Infante.
La actriz ha estado alejada de las cámaras tras padecer cáncer de colon en 2012 y hace apariciones esporádicas en redes sociales.
¿Quién es Irma Dorantes? La actriz y cantante de la Época de Oro del cine mexicano
Irma Aguirre Martínez, conocida como Irma Dorantes, es una actriz originaria de Yucatán, conocida por su trabajo en cine y telenovelas.
La actriz se mudó desde muy joven a la CDMX, donde inició su carrera como actriz.
¿Qué edad tiene Irma Dorantes?
Irma Dorantes nació el 21 de diciembre de 1934; actualmente tiene 91 años de edad.
¿Quién es el esposo de Irma Dorantes?
Irma Dorantes estuvo casada con Pedro Infante hasta su muerte en abril de 1957; posteriormente, se casó con Carlos Amador.
¿Qué signo zodiacal es Irma Dorantes?
Irma Dorantes es Sagitario.
¿Cuántos hijos tiene Irma Dorantes?
Irma Dorantes solo tuvo una hija, Irma Infante.
¿Qué estudió Irma Dorantes?
Se desconoce el grado académico de Irma Dorantes.
¿En qué ha trabajado Irma Dorantes?
Irma Dorantes inició su carrera como actriz infantil y participaba en concursos de radio.
La actriz debutó en el cine en la película “Los 3 Huastecos” y participó en filmes como:
- Salón México
- La mujer del puerto
- Doña diabla
- Otra primavera
- No desearás a la mujer de tu hijo
- Vagabunda
- Necesito dinero
- Pepe el Toro
- Se equivocó la cigüeña
- Las delicias del poder
- Cartas de Elena
- La hija de Moctezuma
- Sol en llamas
- Qué bonito es querer
Irma Dorantes también ha participado en telenovelas:
- El refugio
- Pueblo sin esperanza
- Destino de gloria
- La Pasión de Isabela
- Senda de Gloria
- Teresa
- Ángeles blancos
- Tres destinos
- Mujer casos de la vida real
- Velo de novia
- Cuando me enamoro
Irma Dorantes se retiró de la actuación en 2012 tras padecer cáncer de colon.