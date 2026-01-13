El actor Édgar Vivar -de 77 años de edad- pidió que se detengan los rumores de su muerte.

Luego de que se afirmara que Édgar Vivar había muerto, el actor salió a desmentir su supuesta partida.

Pide Édgar Vivar pide que se detengan los rumores de su muerte

Ante los medios de comunicación, Édgar Vivar pidió que se detengan los rumores de su muerte que recientemente se viralizaron en redes.

El primer actor lamentó que se difundan noticias falsas sobre su muerte.

“Espero que no se viralice mi muerte, sobre todo porque asustan a amigos míos. Tengo muchos amigos gracias a Dios fuera de México y desgraciadamente corren más rápido las malas noticias que las buenas. Tengo familia también que me hablaron y preguntaron ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿no te moriste? Pues no. Espero no morirme...La última palabra está acá arriba, pero mi deseo es seguir trabajando y seguir haciendo cosas bonitas, de eso se trata la vida." Édgar Vivar

Edgar Vivar (Agencia México / Agencia México)

Édgar Vivar igualmente compartió con los medios cómo festejó un año más de vida el día de su cumpleaños, el 28 de diciembre de 2025 pasado.

Édgar Vivar asegura que no hablará de Florinda Meza

Al ser consultado por las declaraciones de Florinda Meza sobre María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar decidió darle la vuelta al tema.

El actor no quiso hablar de los señalamiento que hizo Florinda Meza sobre que María Antonieta de las Nieves se “robó” el personaje de “La Chilindrina”.

“De eso no voy a opinar. Hoy y el resto del año, no voy a hablar de cosas que no me competen y no me producen nada. Siguen siendo mis compañeras y mis amigas y lo que ellas digan es cuestión de ellas”. Édgar Vivar

No obstante, Édgar Vivar enfatizó que le gustaría que el reparto de El Chavo del 8 pueda reunirse de nuevo .

Y expresó que si hay alguien que quiere ver a todos los actores de El Chavo del 8 juntos es él.