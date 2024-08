Te decimos quién es Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta -de 34 años de edad- que llamó “gato” a Poncho de Nigris.

Pues luego de que Poncho de Nigris -de 48 años de edad- se expresara de la peor manera de Ricardo Peralta, Carlos Portocarrero no tardó en defenderlo.

Y es que, de acuerdo con Ricardo Peralta, los comentarios de Poncho de Nigris hacia su pareja no parecían ser solo una broma.

Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, es un creador de contenido especializado en los videojuegos y la tecnología nacido en la Ciudad de México, el cual cuenta con:

De acuerdo con anteriores entrevistas, Carlos Portocarrero y Ricardo Peralta se conocieron hace alrededor de 10 años y llevan una relación abierta desde hace 8 años.

Carlos Portocarrero tendría 34 años de edad

Carlos Portocarrero nunca se ha casado y actualmente tiene una relación sentimental estable con Ricardo Peralta.

Carlos Portocarrero habría nacido a mediados de noviembre, por lo que signo del zodiaco sería escorpio.

Carlos Portocarrero no tiene hijos, y por el momento no tendría pensado formar una familia con Ricardo Peralta.

Carlos Portocarrero habría estudiado diseño gráfico; sin embargo, es importante señalar que se desconocen la veracidad de este dato y su escolaridad.

Además de creador de contenido, Carlos Portocarrero ha participado en realities show como ‘Máster Chef’.

El pasado martes 30 de julio, Carlos Portocarrero llamó “gato” a Poncho de Nigris en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que en su video Carlos Portocarrero aseguró que los comentaros de Poncho de Nigris hacía su novio Ricardo Peralta, quien esta en La Casa de los Famosos México 2024, no parecían ser una broma.

“No son en tono de broma, son realmente lo que piensas no solamente se me hace fuera de lugar, se me hace muy gato de tu parte”

Carlos Portocarrero