Brekelmilagro, cantante de corridos tumbados y electro-tumbado, se volvió viral luego de compartir el video de una broma que hizo a Omar García Harfuch en 2023.

El también cantautor, Miguel Anuar Galicia, bromeó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aparentemente sin saber que se trataba de un funcionario público, lo que reviralizó su video de 2023.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Miguel Anuar Galicia, Brekelmilagro, como:

¿Quién es Brekelmilagro?

Brekelmilagro, cuyo nombre real es Miguel Anuar Galicia Sakr, es un cantante, cantautor y creador de contenido que se ha dado a conocer tanto por su música como sus videos de broma y reacciones.

De madre colombiana y padre mexicano, Miguel Anuar Galicia cuenta con la doble nacionalidad gracias a sus padres, lo que lo ha hecho conocer ambas culturas.

El creador de contenido compartió que el origen de su personaje deriva de su historia personal de vida, pues considera que vivió un milagro luego de que le diagnosticaron hidrocefalia cuando tenía 13 años; en ese momento también le detectaron un tumor en la hipófisis que lograron extirpar.

¿Cuánto mide Brekelmilagro?

De acuerdo con el mismo cantante, Brekelmilagro mide 1.73 metros, por lo que es considerado alto.

La estatura de Miguel Anuar Galicia se ha destacado en comparación con la de otros famosos como Briggitte Bozo, quien mide 1.46 metros.

Con el video de la broma a Omar García Harfuch la estatura del secretario de Seguridad fue cuestionada, pues se ve más bajo que el cantante.

¿Cuántos años tiene Brekelmilagro?

Miguel Anuar Galicia, Brekelmilagro, nació el 28 de noviembre de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Brekelmilagro?

Ya que el cumpleaños de Brekelmilagro es el 28 de noviembre, Miguel Anuar Galicia nació bajo el signo zodiacal de Sagitario.

¿Brekelmilagro tiene esposa?

La vida personal de Brekelmilagro se ha mantenido privada, por lo que no se sabe si tiene o no esposa.

¿Brekelmilagro tiene hijos?

De la misma manera se desconoce su Brekelmilagro tiene o no hijos.

¿Qué estudió Brekelmilagro?

Se desconoce la trayectoria académica de Brekelmilagro; sin embargo, señaló que ha estudiado canto por varios años.

Asimismo, señaló que fueron sus maestros de canto quienes lo alentaron a cantar regional mexicano, razón por la que llegó a los corridos tumbados.

¿Cuál es la trayectoria de Brekelmilagro?

Brekelmilagro inició su carrera musical con reggeatón con su primera canción que estrenó en 2017; en 2018 grabó y estrenó su primera canción de autoría.

Fue en 2021 cuando decidió incursionar en el regional mexicano con su primer corrido tumbado “Malditos besos”.