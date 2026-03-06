Ben Stiller es un conocido actor y comediante de Estados Unidos, conocido por películas como Zoolander y Una noche en el Museo.

En marzo de 2026, Ben Stiller se volvió viral por reclamar a la Casa blanca por utilizar una escena de su película Tropic Thunder para hacer propaganda sobre operaciones militares.

El actor solicitó que se retirara el video, pues la productora no dio permiso para su uso y no les interesa ser participar en su propaganda: “La guerra no es una película”.

¿Quién es Ben Stiller? El actor y comediante de Estados Unidos

Benjamin Edward Meara Stiiler es un actor nacido en Nueva York, dedicado a la comedia y producción de cine.

Es considerado uno de los actores con más ganancias de Hollywood yes conocido por manjares en bajo perfil.

Ben Stiller (AFP)

¿Qué edad tiene Ben Stiller?

Ben Stiller nació el 30 de noviembre de 1965; actualmente tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ben Stiller?

Ben Stiller está casado desde hace 25 años con la actriz Christine Taylor.

¿Qué signo zodiacal es Ben Stiller?

Ben Stiller es Sagitario.

Ben Stiller (Instagram/@benstiller)

¿Cuántos hijos tiene Ben Stiller?

Ben Stiller tiene dos hijos:

Ella Olivia Stiller

Quinn Dempser Stiller

¿Qué estudió Ben Stiller?

Ben Stiller estudió cine en la Universidad de California, pero abonó la carrera nueve meses después.

¿En qué ha trabajado Ben Stiller?

Ben Stiller debutó en la actuación a los 15 años en la telenovela Gutiding Light y tras diversos casting obtuvo un papel en Broadway para The Hustler of Money.

Entre las películas más conocidas de Ben Stiller están:

Stella

Reality Bites

If Lucy Fell

Happy Gilmore

Mi novia Polly

Loco por Mary

Zoolander

La familia de mi novia

La increíble vida de Walter Mitty

Una guerra de película

Ben Stiller también es director y productor de series como Severance y Fuga en Dannemora.