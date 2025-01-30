La historia de amor que protagonizaron Fedez y Chiara Ferragni ha decepcionado a sus seguidores debido a que se ventiló que el rapero italiano llevó una doble vida con Angelica Montini.

Chiara Ferragni -de 37 años de edad- quebró cientos de corazones al confirmar que Fedez -de 35 años de edad- le fue infiel desde el inicio de su matrimonio, nada menos que con Angelica Montini.

Pero, ¿quién es la mujer cuyo nombre salió a la luz por el paparazzi Fabrizio Corona, amigo de Fedez? Te contamos más de Angelica Montini.

¿Quién es Angelica Montini?

Angelica Montini es la amante del rapero italiano Fedez, el ahora exesposo de la influencer italiana Chiara Ferragni.

Su identidad fue revelada por Fabrizio Corona -de 50 años de edad- amigo de Fedez.

Ella es una diseñadora de modas que pertenece a una prominente familia de Milán, Italia.

Es hija de Marcello Montini -de 57 años de edad- quien es presidente y socio al 50% del equipo de fútbol serie C Alcione Milano.

Ser hija de Marcello Montini habría sido el motivo por el que llevó en secreto su amorío con Fedez, ya que este no es bien visto por el empresario.

¿Qué edad tiene Angelica Montini?

Aunque se desconoce su fecha de nacimiento, se sabe que Angelica Montini tiene 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Angelica Montini?

Angelica Montini tiene un romance con Fedez, del cual se desconoce cómo y cuándo inició.

¿Qué signo zodiacal es Angelica Montini?

Se desconoce el signo zodiacal de Angelica Montini.

¿Cuántos hijos tiene Angelica Montini?

Debido a que hay poca información de la vida de Angelica Montini, se desconoce si esta tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Angelica Montini?

Angelica Montini estudió diseño de moda en el Instituto Marangoni.

¿En qué trabaja Angelica Montini?

Angelica Montini es la directora creativa de su propia firma, Angelica Montini Studios.

Sus diseños están disponibles en su portal angelicamontini.com, el cual se anuncia en el Instagram oficial y privado de la empresaria.

Chiara Ferragni echó a Fedez de cabeza. La influencer italiana reveló que el rapero sostiene una relación amorosa con Angelica Montini, la cual tiene más de 6 años.

Es decir, Fedez y Angelica Montini sostenían un amorío cuando él aún no era un hombre casado.

Chiara Ferragni dice haberse enterado del amorío antes de contraer nupcias con el cantante en 2018; incluso, llamó a la diseñadora cinco minutos antes de su boda.

No obstante, Fedez no tuvo el valor de terminar con ella, por el contrario, amenazó a la influencer con dejarla botada en el altar.

Al respecto, Chiara Ferragni se resignó e incluso creyó que esa relación terminaría por amor a ella y su familia, pero no fue así.

Cuando él se accidentó, todo el tiempo estuvo hablando con su amante por teléfono mientras su esposa lo cuidaba. Malos tratos y engaños motivaron a la influencer a ponerle fin a su matrimonio.