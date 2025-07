Odemaris Ruíz -de 37 años de edad- contó un “chisme” sobre Imanol Lanceta y Sandra Itzel, lo que terminó destapando una “infidelidad”.

Sandra Itzel -de 31 años de edad- e Imanol Lanceta fueron pareja en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 y los relacionaron sentimentalmente.

Aunque esta “relación” parecía el inicio de una tierna historia de amor, Odemaris Ruiz terminó revelando la triste realidad.

Muchos creían que Sandra Itzel e Imanol Landeta eran pareja tras participar en un reality de baile y porque fueron captados juntos en diversas ocasiones.

Pero, la actriz Odemaris Ruiz reveló en Envinadas que Imanol Landeta la estaba cortejando mientras fingía una posible relación con Sandra Itzel.

La actriz no se refirió a Imanol Landeta y Sandra Itzel por sus nombres, por lo que los apodó “Susy” e “Iván”.

Daniela Luján -de 36 años de edad- reveló que habló con Imanol Landeta y el actor le expresó su interés por Odemaris Ruiz .

“De pronto yo le digo: ‘Bueno y tú qué con mi amiga (Odemaris Ruiz)’, ‘No, pues es que sí me gusta mucho, pero me está costando mucho trabajo’ y le dije: ‘Qué bueno, ¿Qué onda con Susy (Sandra Itzel)?’.”

Imanol Landeta le refirió a Daniela Luján que era Sandra Itzel quien se estaba ilusionado con él, pero el interés no era reciproco.

Odemaris Ruiz se percató de que Imanol Landeta era muy cercano a Sandra Itzel, por lo decidió expresarle que sólo lo quería como amigo.

“Me dijo: ‘No pues es que Susy sí está super ilusionada’. Me habla y ahí sí le dije: ‘Oye sabes qué, conmigo no cuentes para este jueguito, a mí no me late, no tenemos nada (…) le dije: ‘Yo te tenía en otro concepto’”

Odemaris Ruiz