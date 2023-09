Taylor Swift sigue rompiendo récords pues ahora Cinépolis reveló que con la preventa de su película The Eras Tour Film, hizo un sold out como para llenar 4.5 veces el Foro Sol de México.

The Eras Tour es una de las giras musicales más exitosas que se han presentado, de acuerdo a varios especializados, por lo que Taylor Swift -33 años- decidió filmarla y proyectarla en cines.

The Eras Tour Film de Taylor Swift se proyectará en cines de Canadá, Estados Unidos y México, siendo este último distribuido por Cinépolis.

La preventa de Cinépolis para The Eras Tour de Taylor Swift se dio el pasado 1 de septiembre y se proyectará el 13 de octubre; pero la empresa ya reveló que los fans rompieron récord en la preventa.

Taylor Swift rompió la reventa de Cinépolis; ha vendido lo equivalente a 4.5 sold outs del Foro Sol

Cinépolis ha revelado que durante la preventa para los boletos de Taylor Swift con The Eras Tour Film, rompió récords al vender lo equivalente a 4.5 sold outs en el Foro Sol de México.

Cabe recordar que el Foro Sol de México en donde Taylor Swift se presentó los pasados 24, 25, 26 y 27 de agosto, tiene una capacidad de 65 mil personas.

Por lo que se espera que haya una mayor asistencia para ver la película de Taylor Swift a las salas de Cinépolis que los que fueron a verla en vivo en el Foro Sol de México.

Incluso Cinépolis reveló que The Eras Tour Film de Taylor Swift, alcanzó un mayor número de asistentes e ingresos que el primer dia de preventa de Avengers: Infinity War (2018) en México.

De hecho asegura Cinépolis que a tan solo tres días de la preventa de The Eras Tour de Taylor Swift, superó más de la mitad de los ingresos totales y está cerca de alcanzar a BTS: Yet To Come y BTS: Permission to Dance on Stage en México.

Taylor Swift proyectará en cines su gira The Eras Tour Film y Cinépolis lo traerá a México (@tstheerastourfilm / Instagram)

Taylor Swift podría alcanzar 100 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos

Ante la euforia de la nueva película de Taylor Swift con The Eras Tour llevada al cine, algunos medios como The Hollywood Reporter han pronosticado cuánto podría recaudar en su primera semana.

De acuerdo a sus cifras, The Eras Tour Film de Taylor Swift podría alzar un récord de 100 millones de dólares, es decir mil 750 millones 146 mil pesos aproximadamente solo en Estados Unidos.

Para México, The Eras Tour Film estará en todos los Cinépolis desde:

el 13 de octubre a partir de las 6 pm

los sábados 14 y 21 de octubre

domingos 15 y 22 de octubre

Estas fechas para la película de Taylor Swift tendrán horarios de 12 m, 4 pm y 8 pm en todos los complejos Cinépolis de México.