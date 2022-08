Alejandro Fernández fue blanco de burlas por su look de verano durante sus vacaciones, él colocó un mensaje en redes sociales, pero su hijo Alex Fernández reveló qué piensa su padre sobre las críticas a su nuevo look.

El ‘Potrillo’ se volvió tendencia en internet al publicar fotografías de sus vacaciones, pues llamaron la atención sus outfits.

La ola de memes no se hicieron esperar y el cantante publicó un mensaje para sus retractores: “No te preocupes por lo que yo tengo o deje de hacer, preocúpate por lo que a ti te falta o no puedes hacer”.

Sin embargo, algunas críticas por su aspecto sí le habrían importado, pues Alejandro Fernández ya no luce sus canas y se las habría teñido.

Durante una presentación en San Luis Potosí, el cantante se dejó ver con el cabello más oscuro.

Alejandro Fernández, cantante. (@alexoficial)

Alex Fernández opinó sobre las burlas por la imagen de su papá

El hijo mayor de Alejandro Fernández dio una firma de autógrafos en la Ciudad de México y fue cuestionado sobre qué pensaba de las burlas a su padre.

Mencionó que al venir de una dinastía musical como la de los Fernández, lo hace consciente de que debe dar grandes shows al público.

Reveló que Alejandro Fernández está muy involucrado en su carrera como cantante, además, pronto se casará por la iglesia con su esposa Alexa Hernández.

Alex Fernández (Agencia México)

Sobre los memes que ha protagonizado su padre, narra que se lo han tomado con humor: “Esto es parte del show, así es este medio. Siempre hay que tomarlo de la mejor manera posible”.

Al parecer la familia Fernández se toma con humor las burlas que ha recibido Alejandro Fernández por su look.

Por otro lado, Alex Fernández dice que no está enterado de los problemas legales de su familia, quienes estaban en una batalla legal contra los creadores de la serie ‘El último Rey’.

“Yo no sé nada, no me involucro, no estoy metido en absolutamente nada de los temas legales, ni nada. No sé ni cual sea el rollo, hasta hace poco me enteré que iban hacer dos series” contó el hijo de Alejandro Fernández.

Calle de Los Ángeles es nombrada en honor a Vicente Fernández

Una calle de Los Ángeles fue nombrada Vicente Fernández en honor al ‘Charro de Huentitán’.

El pasado 25 de agosto se realizó una ceremonia en Pico Rivera, ciudad de Los Ángeles, para nombrar la entrada principal del lugar como Vicente Fernández.

Su hijo, Vicente Fernández jr estuvo presente y mencionó que era un honor que nombraran una calle con el nombre de su padre.

“Estoy muy contento, muy orgulloso y todo el cariño de la familia Fernández. Es un honor el tributo que le hace a mi padre” contó Vicente Fernandez Jr.

La familia de Vicente Fernández sigue con su legado musical y su nieto Alex Fernández es quien ha mostrado más interés en el género.