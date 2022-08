El nombre del cantante mexicano Alejandro Fernández vuelve a ser tendencia en redes sociales por su look, el cual exhibe la homofobia mexicana.

Y es que nuevamente se están burlando de la vestimenta de Alejandro Fernández, de 51 años de edad, quien dicen cada vez luce más como ‘señora’.

Y todo porque Alejandro Fernández, quien actualmente tiene teñido de color blanco el cabello, luce una camisa floreada a juego con un show azul claro en la fotografía que fue tomada mientras el artista paseaba sobre una lancha.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”, escribe El Potrillo sobre la instantánea que rápidamente generó burlas.

Alejandro Fernández (@alexoficial / Instagram)

Look de Alejandro Fernández exhibe homofobia mexicana

La vestimenta de Alejandro Fernández sigue sin gustar: “Señora de Polanco”, “¿Moises eres tú?”, “Santa viene con todo este diciembre”, “Puramente la amiga de mi abuela”, “Qué guapo está papá Noel”, “Parece señora”,

“A las anteriores les tocó Chavela Vargas que era mujer pero gustaba de las mujeres, a esta generación les tocó Alejando Fernández”, “Chale pensé se que era una señora”, “Señora de Las Lomas”,

No culpo a Alejandro Fernández, una vez que pruebas la verga no hay vuelta atrás”, “Murió el viejo y ya se destapó”, “Ah chinga! ¿Qué no es mi tía Doris”, se lee entre comentarios.

Se burlan del look de Alejandro Fernández (@alexoficial / Instagram)

Dan la cara por Alejandro Fernández

Por supuesto algunos fans de Alejandro Fernández reclaman que al hijo de Vicente Fernández lo señalen por su vestimenta cuando otros artistas como Harry Styles o Bad Bunny en los últimos meses lucen muy afeminados.

“A Bad Bunny y a Harry Styles se les aplauden todos los outfits queer, pero a Alejandro Fernández no lo bajan de puto, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo miden a quién aplaudirle y a quién escupirle?”,

“Se llama empatía selectiva. Soy buena onda con quien me identifico y admiro y culero con quien no cumple los estándares. Qué triste”, “Cuando me digan que no hay homofobia les voy a mostrar el post de burla sobre Alejandro Fernández”, le expresan.

Dan la cara por Alejandro Fernández (@alexoficial / Instagram)

Dan la cara por Alejandro Fernández (@alexoficial / Instagram)

Outfit de Alejandro Fernández supera los miles de pesos

Mientras algunos se burlan de la vestimenta de Alejandro Fernández, otros más argumentan que se trata de envidia ya que el arriesgado outfit vale miles de pesos.

Aunque no se habla de marcas se dice que la camiseta vale más de 41 mil pesos mexicanos, mientras que sus pendientes dorados superan los 70 mil pesos.

A esto sumémosle el Rolex que actualmente está valuado en casi 2 millones de pesos, sin mencionar el costo de su calzado y sus lentes.