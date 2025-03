La influencer Brigitte Grey se convirtió en blanco de críticas y burlas al hacer pública su wishlist de Amazon.

Para sorpresa de sus seguidores, así como de curiosos, Brigitte Grey pidió regalos caros, entre ellos una moto eléctrica.

Razón por la que fue funada en redes sociales y aún así se salió con la suya ya que un fan le regaló el vehículo deseado.

Hace un par de días, Brigitte Grey compartió con sus seguidores su wishlist de Amazon, que es nada menos que una la lista de deseos personales.

De acuerdo con Brigitte Grey, de 27 años de edad, sus peticiones están pensadas para facilitar su labor social.

Cabe mencionar que la joven dedica parte de su tiempo libre a recoger perros y gatos callejeros, los cuales alimenta y ayuda a encontrar hogar.

No obstante, sus seguidores se sorprendieron al ver que pidió monitores, celulares, computadoras, cámaras semiprofesionales y hasta casas pórtatiles, además de una moto eléctrica.

Al respecto, la creadora de contenido aseguró que sus deseos le facilitarían su labor, pero también su vida ya que su wishlist de Amazon es personal.

Así como le recordó a la gente que no es obligatorio que le compren algo, ni siquiera que entren a su wishlist de Amazon solo para criticarla y acosarla.

“Hoy y ayer fui la mas funada en todo lados porque compartí mi wishlist de Amazon. Como dice el hombre: ‘Es una lista de deseos y todos podemos desear cosas’. Jamás ha sido obligatorio comprarme algo, ni siquiera es obligatorio darle clic… Si no subo lo que estoy haciendo es real, pero si lo subo me estoy aprovechando. No hay necesidad de estar acosando a las personas solo porque sí”

Brigitte Grey