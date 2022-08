¿Qué pasa con Raúl Araiza en Hoy? Andrea Escalona habrá sobre su situación actual y confiesa si es que dejará el matutino como se ha venido rumoreando.

Desde el pasado 21 de julio Raúl Araiza alarmó a sus seguidores al ausentarse de manera sorpresiva del programa Hoy. Aunque en un principio se pensó que era por vacaciones, una revista publicó que el conductor se había internado por voluntad propia en una clínica de rehabilitación.

En medio de las especulaciones, Raúl Araiza de 57 años de edad retomó su cuenta de Instagram en donde confesó que había renacido y que se encontraba más fortalecido que nunca.

Raúl Araiza alarmó a sus seguidores al ausentarse desde hace varios días del programa Hoy. Aunque sus compañeros ya han retomado su trabajo en el matutino tras sus vacaciones, el presentador sigue sin presentarse y en su lugar apareció Carlos Arenas.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Raúl Araiza compartió que se encontraba bien e incluso compartió que ya había regresado a grabar ‘Miembros al Aire’.

Sin embargo, Raúl Araiza no se ha presentado en el programa Hoy, esto aumentó los rumores de que podría dejar el matutino de la televisora de San Ángel.

Ante todos los rumores, Andrea Escalona de 36 años de edad fue cuestionada sobre la situación de Raúl Araiza en el programa Hoy y aseguró que desconocía esta situación pues a ella solo le informaron que se encontraba de vacaciones.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Andrea Escalona destacó que cualquier cosa que quisieran saber de Raúl Araiza se la deberían de preguntar a él.

“Yo lo que tengo entendido es vacaciones, yo creo que eso ya lo tendrían que hablar con el Negrito. Yo respeto y amo tanto a mis compañeros que no me meto en su vida personal”

Andrea Escalona puntualizó que siempre le ha expresado su cariño a Raúl Araiza, pero respeta mucho su vida privada, por lo que desconoce si es verdad lo que se dice del conductor.

Ante la insistencia de los reporteros, Andrea Escalona confesó que ella tiene entendido que ya el lunes se va a presentar Raúl Araiza, por lo que será en ese momento cuando pueda hablar con él.

“No sé por las qué esté pasando Raúl ya me pondré bien al día con él cuando llegué el lunes, porque tampoco quiero dar una información que no tengo y que no me corresponde”

Andrea Escalona