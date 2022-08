Carlos Arenas aún no sabe si se queda en Hoy, aunque es su tercera semana en la que aparece como conductor del matutino.

Tras su salida de ‘Sale el Sol’, Carlos Arenas de 44 años de edad se presentó en el programa Hoy. Debido al gran recibimiento que ha tenido por parte de los televidentes, han surgido varios rumores que señalan que podría quedarse como conductor principal.

En medio de las especulaciones sobre su futuro laboral, Carlos Arenas fue cuestionado sobre cómo ha sido su relación con los conductores del programa Hoy, en especial con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Carlos Arenas y Paul Stanley (@programahoy / Instagram )

¿Carlos Arenas se incorpora al programa Hoy?

Tras las vacaciones de algunos de sus conductores luego de que se tomaron unas vacaciones, el programa Hoy retomó sus transmisiones en vivo.

Sus televidentes se sorprendieron al ver que Raúl Araiza no se encontraba presente y que nuevamente estaba entre los conductores, Carlos Arenas.

En medio de las especulaciones sobre si se quedará en el programa Hoy, Carlos Arenas fue cuestionado sobre si se incorporará al programa Hoy.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Carlos Arenas destacó que aún no ha hablado de esos temas, pero por el momento se encuentra muy feliz en el programa Hoy.

“Ya mi tercera semana aquí en Hoy, muy contento. Ojala no me han dicho nada, pero la verdad ahí estamos todos los días y me han recibido super bien, si me quedo va a estar padrísimo y sino una experiencia” Carlos Arenas

Ante los rumores de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo no suelen recibir bien a los nuevos conductores, Carlos Arenas puntualizó que él ha tenido un gran recibimiento por parte de todos sus compañeros.

“Como si ya nos conociéramos todos, estoy bien contento. Aquí todo el mundo se ha portado increíble, bien padre” Carlos Arenas

Tras salir de ‘Sale el Sol’, Carlos Arenas ha pensado en abrir su cuenta de OnlyFans

Durante su conversación, Carlos Arenas fue cuestionado sobre si ha pensado en la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans.

Aunque ha recibido muchos halagos por sus seguidoras, Carlos Arenas confesó que le daría mucha pena, pero destacó que nunca hay que decir nunca pues no sabe lo que podría pasar en un futuro.

“Nunca he pensado, creo que debes de tener un buen cuerpo, actitud y yo no estoy tan así. No estoy acostumbrado a ese rollo, nunca digas nunca porque no sabes” Carlos Arenas

Carlos Arenas confesó nunca ha recibido una propuesta para posar desnudo pues no está acostumbrado a subir fotos muy sensuales en sus redes sociales.

“Nunca lo he hecho, no tengo ni idea, pero creo que si me va a dar pena. Hay como edades para todo. No subo fotos muy acá” Carlos Arenas