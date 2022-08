Andrea Legarreta ni extraña Hoy porque tocó el cielo, aunque fue una experiencia increíble la conductora confesó que no sabe si lo volvería hacer por una poderosa razón.

Aunque usuarios ya piden su regreso al programa Hoy, Andrea Legarreta de 51 años de edad presume las grandes vacaciones que ha tenido junto a su familia en Indonesia.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta compartió que tuvo que hacer un montón de cosas para poder esperar el tiempo indicado para conocer un lugar increíble.

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras del programa Hoy, aunque grabó una semana del matutino para que los televidentes no sintieran su ausencia.

Sin embargo, esta semana el programa Hoy ya se encuentra en vivo, pero Andrea Legarreta sigue en sus vacaciones junto a su esposo, Erik Rubín, y sus dos hijas, Mía y Nina por lo que se ha ausentado estos días.

En sus redes sociales Andrea Legarreta compartió que se encuentra en Indonesia donde ha podido visitar lugares increíbles. Sin embargo ninguno como su más reciente parada.

Andrea Legarreta compartió un video en donde muestra que pudo tocar el cielo, pero para ello tuvo que esperar más de cuatro horas.

En su mensaje de Instagram, Andrea Legarreta compartió que se encontraba en “Las Puertas del Cielo”.

Andrea Legarreta compartió que estas imágenes se consiguieron gracias al gran trabajo que realizan los fotógrafos del lugar.

Aunque se mostró sorprendida del lugar, Andrea Legarreta confesó que no volvería a hacerlo ya que no está dispuesta a esperar tanto tiempo.

De acuerdo con Andrea Legarreta el tiempo promedio de espera es de 2 horas, pero ellos tuvieron que esperar 4 horas, tiempo que lo pudo aprovechar para visitar otros lugares.

“La verdad… No me formaría de nuevo!! Usaría ese tiempo para visitar otros sitios… Pero al parecer, no tuvimos suerte y esperamos más de lo “normal” pues en promedio la fila es de 2 horas y a nosotros nos tocaron dos grupos muy grandes y por eso 4 horas pasaron!! … Tú esperarías??”

